Eğirdir Gölü’nde kerevit sezonu dualarla başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü’nde kerevit sezonu dualarla başladı

İHA

Eğirdir Gölü’nde kerevit sezonu dualarla başladı

Türkiye’de kerevit üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin karşılandığı Eğirdir Gölü’nde kerevit sezonu dualarla başladı. Eğirdir’de 2021 yılı kerevit sezonu başlangıcı nedeniyle Balıkçılık Kooperatifi’nde program düzenledi. Mevlidi Şerif okunması ve kurban kesimi ile başlayan programa, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, davetliler ve balıkçılar katıldı.

“Kerevit üretiminde artışımız var”
Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, kerevit sezonunun 1 Temmuz itibariyle başlayacağını belirterek, “Bütün balıkçı camiamıza hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız bir sezon geçiririz inşallah. Kerevitimizin popülasyonunda son yıllarda periyodik olarak artışımız var. İnşallah devletimiz de, milletimiz de bundan faydalanır, herkes faydalanır. Hayırlı olsun” dedi. Başkan Küçükköse bu yıl kerevitin kilosunun yaklaşık 2025 liradan satılacağını söyledi.

5 ayrı avlak sahasında avcılık yapılıyor
Eğirdir Gölünde, 5 ayrı avlak sahasında 11 adet su ürünleri kooperatifi tarafından yaklaşık 450 balıkçı teknesi ile su ürünleri avcılığı yapılıyor. Kerevit sezonu 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak, 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Belediyesi’nde futbol turnuvası
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nde futbol turnuvası
Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kütük: “111 çocuğumuzun bakımları koruyucu aileler tarafından üstlenildi” “Nüfusa oranla koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı bakımından Türkiye birincisiyiz”
YEREL HABERLER Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında ...
Vali Seymenoğlu: “Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak”
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu: “Toz gül suyu Isparta gülünün marka ...
Isparta’da toplumun pozitiflik oranı yüzde 70’i aştı Kentte birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 62’ye ulaştı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aydın: “Yüzde 70’in üzerinde pozitiflik oranımız var, normalleşmeye hazırız”
YEREL HABERLER Isparta’da toplumun pozitiflik oranı yüzde 70’i ...
Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı Baraj kenarına park ettiği otomobil, freni boşalınca sulara gömüldü
YEREL HABERLER Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine ...
Isparta'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Isparta’da 318 bin 606 doz aşı uygulandı
YEREL HABERLER Isparta’da 318 bin 606 doz aşı uygulandı
Isparta’da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Isparta’da 20 yatalak hastaya elektrikli karyola temin edildi
YEREL HABERLER Isparta’da 20 yatalak hastaya elektrikli karyola ...
Isparta Emrespor grubunu lider tamamladı
YEREL HABERLER Isparta Emrespor grubunu lider tamamladı