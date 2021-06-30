Isparta’da kaybolan gurbetçi evine 15 kilometre uzaklıkta bulundu

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Isparta’nın Aksu ilçesinde, Danimarka’dan ailesinin yanına tatile gelen ve dün sabah evden çıktıktan sonra haber alınamayan Ramazan Kayacan, 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Danimarka’da yaşayan Ramazan Kayacan (51), Aksu ilçesi Karağı köyündeki ailesinin yanına geldi. Kayacan, dün ailesine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için evinden çıktı. Çayır Ovası’nda otlayan hayvanların yanından ayrılan Kayacan kayboldu. Ailesi, Ramazan Kayacan’a ulaşamayınca ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekipleri, köylülerle birlikte arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında Kayacan, bugün sabah saatlerinde köye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Kayacan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kayacan’ın gezmek için hayvanların yanından ayrıldığı, daha sonra kaybolduğunu söylediği öğrenildi.

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