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Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı 6 yıl önce birlikte kazandıkları tıp fakültesini aynı dereceyle bitirdiler Tek yumurta ikizi kız kardeşler, sağlık ordusuna ilk adımı birlikte attı

İHA

Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı 6 yıl önce birlikte kazandıkları tıp fakültesini aynı dereceyle bitirdiler Tek yumurta ikizi kız kardeşler, sağlık ordusuna ilk adımı birlikte attı

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde birlikte öğrenim gören tek yumurta ikizleri Betül ve Aytül Arslan, aynı dereceyle bölüm birinciliğini paylaştı. İkiz kardeşler, mezuniyet töreniyle sağlık ordusuna ilk adımı attı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan MustafaHatice Arslan çiftinin 3 çocuğundan ikiz kızları Betül ve Aytül, 2015 yılında birlikte başladıkları Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden yine birlikte mezun oldu. Bugüne kadar birbirlerinden hiç ayrılmayan ikizler, tıp fakültesi bölüm birinciliğini de aynı dereceyle paylaştı.
Betül ve Aytül Arslan, üniversitede düzenlenen mezuniyet töreniyle sağlık ordusuna ilk adımı attı. 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı’nda gerçekleştirilen törende bölüm birincisi ikizler, eğitim meşalesini Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisine teslim ettiler. Diplomalarını alan Betül ve Aytül Arslan kardeşler, törenin ardından arkadaşlarıyla birlikte keplerini havaya atarak, mezuniyetin mutluluğunu yaşadı.

“Başarımızın en büyük nedenlerinden biri birbirimize destek olmak”
Aytül Arslan, tıp fakültesini 2015 yılında ikiz kardeşiyle birlikte kazandığını söyledi. İkiz kardeşiyle birlikte fakülte birinciliğini paylaşarak mezun olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Arslan, “6 sene boyunca birlikte okumak, birbirimize destek olmak bu başarımızın en büyük nedenlerinden biridir” dedi.

“Aynı şehirde çalışmak en büyük hayallerimizden birisi”
Göz hastalıkları alanında uzmanlık yapmak istediğini ifade eden Aytül Arslan, “İkizimle aynı şehirde çalışmak en büyük hayallerimizden birisidir. Farklı hastaneler olabilir ama aynı ilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“İlk etapta hocalarımız bizi karıştırıyorlardı”
İkiz olmanın bazı dezavantajları olduğunu kaydeden Aytül Arslan, fakülteye ilk başladıklarında arkadaşları ve hocalarının kendilerinin isimlerini karıştırdığını söyledi. Arslan, “Arkadaşlarımızın alışma süreci daha hızlı oluyor ama hocalarımız bizi ilk etapta karıştırıyorlardı. Bir yerde gördükleri zaman ‘seni az önce gördüm’ şeklinde insanların yaklaşımları oluyordu. Ama onun dışında alışma süreci çabuk oluyor” dedi.

“İkizimle birinciliği paylaşmak büyük bir onur”
Betül Arslan da tıp fakültesinden mezun olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti. Fakülteyi ikiz kardeşi Aytül ile birinciliği paylaşarak bitirmenin onurunu yaşadığını belirten Betül Arslan, “Bu tabi ki Aytül ile benim başarım değil. Bu zaman kadar bizim destekçimiz olan aileme çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizi hekimlik hayatımıza hazırlayan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. İkiz olmak çok farklı ve çok güzel bir duygu. Benim en büyük destekçim Aytül’dür. Bu süreçte sürekli yanımda oldu. Sınavlar, iyi ve kötü anlarımda bir arkadaşım gibi bana destek ve güç veren kişidir” dedi.

“Hedefim dermatoloji uzmanlığı”
Arslan, hedefinin dermatoloji alanında uzmanlık yapmak istediğini belirterek, “İkiz kardeşimle aynı il aynı hastane olabilir ama farklı bir bölüm tercih etmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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