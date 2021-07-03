Isparta’da aranan 143 şüpheli yakalandı

Isparta’da, çeşitli suçlardan aranan 143 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 130 Haziran tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda aralarında, ‘Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 4 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi Y.S., ‘dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezası ile aranan Y.E.B., ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma’ suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan S.B. ve ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma’ suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan Ş.D. isimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 143 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.