Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası

İHA

Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası

Isparta Belediyesi ‘Yaşamı Sevin, Sporla Yaşamayı Seçin’ sloganıyla mahalleler arası Bocce Petank turnuvası düzenliyor.
1 Temmuz’da Işıkkent Spor Salonu bahçesinde başlayan turnuvaya 23 mahalleden 115 sporcu katılıyor. 2 gurup halinde tek devreli lig usulü eleme maçları şeklinde düzenlenen turnuva 13 Temmuz’da düzenlenecek final maçlarıyla tamamlanacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle 7’den, 77’ye her yaş gurubunda sporcunun yer aldığı turnuvada mahalle muhtarları da takımlarını yalnız bırakmıyor.
Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e spora ve sporcuya verdiği desteklerden ve böyle bir turnuva düzenlendiği için teşekkür etti.
“Bocce sahası yapılması talebimiz var”
Bocce’yi yeni öğrenen sporcuların olduğunu, bu turnuvayla bu sporun ne kadar zevkli olduğunun görüldüğünü söyleyen Büyükleblebi, “Sporcularımız Bocce’yi öğrendiler, sevdiler hem de eğlendiler. Bu turnuvayla ayrıca mahalle sakinleri de kendi aralarında bir kaynaşma yaşadı. Bu güzelliği gördükten sonra da Belediye Başkanımız da bunun devamını getirecek. Şehrimizde iki mahalleye bir bocce sahası yapılması talebimiz var. Çocuklarımızın tablet, bilgisayar, telefon, televizyon başında her hangi bir spor aktivitesi yapmadan geçirdikleri vakit çok fazla. Böyle sahalar yapılarak, bu spor özendirilerek çocuklarımızın, gençlerimizin hem daha sağlıklı, hem de kötü alışkanlıklardan uzakta kalması sağlanmış olacak” dedi.
“Hedefimiz gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak”
Hem mahallesinden bocce sporcuları çıkararak takım oluşturan, hem de takımın bir sporcusu olarak müsabakalara katılan Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu da, “Böyle bir turnuvayı düzenlediği için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Buradaki hedefimiz Isparta’mızdaki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ayrıca boccede sporcular yetiştirerek, ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlayabilmektir. Bu turnuvaların devamını bekliyoruz, mahallelerimize bocce sahaları oluşturulmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen başladı Lavanta kokulu köyün hedefi 1 milyon ziyaretçi Kuyucak köyünde doğal stüdyolar mor renge büründü Köy muhtarı Gürol Yılmaz: “Hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi aşmak”
YEREL HABERLER Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen ...
Isparta’daki ölümlü motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Isparta’daki ölümlü motosiklet kazası güvenlik ...
Motosiklet önce yayaya sonra durağa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet önce yayaya sonra durağa çarptı: 1 ölü, 1 ...
Isparta’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Coğrafi işaret tescilli Uluborlu kirazı Avrupa sofralarında Uluborlu Kaymakamı Erdoğan: “İhraçlık kirazımız 15-18 TL arasında satılıyor” “Kuraklık nedeniyle oluşan kaybı fiyatla kapatma durumumuz var”
YEREL HABERLER Coğrafi işaret tescilli Uluborlu kirazı Avrupa ...
Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımıza pozitif ayrımı her ...
Isparta’da aranan 143 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 143 şüpheli yakalandı
Isparta dijital içerik üreticilerini ağırladı
YEREL HABERLER Isparta dijital içerik üreticilerini ağırladı
Isparta’da yaklaşık 18 bin yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor
YEREL HABERLER Isparta’da yaklaşık 18 bin yabancı uyruklu vatandaş ...
Isparta’da litrelerce kaçak içki ve akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da litrelerce kaçak içki ve akaryakıt ele ...
Kapşonlu gençlerin motosiklet hırsızlığı kamerada Isparta’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kapşonlu gençlerin motosiklet hırsızlığı ...
Site giriş kapısına dolanan 1,5 metrelik yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Site giriş kapısına dolanan 1,5 metrelik yılanı ...