Isparta’da AK Parti teşkilatları belediye yatırımlarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da AK Parti teşkilatları belediye yatırımlarını inceledi

İHA

Isparta’da AK Parti teşkilatları belediye yatırımlarını inceledi

Isparta’da AK Parti il, merkez ilçe, gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde, belediyenin tamamlanan ve devam eden yatırımlarını inceledi.
Heyet Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İtfaiye, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait yeni hizmet binaları, Kirazlıdere ve ITKM Kültür Merkezini ziyaret ederek, yapılan yatırımlar hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den bilgiler aldı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni hizmet alanının 50 bin metrekareden oluştuğunu, binanın kapalı alanının 6700 metrekare olduğunu söylerken, Ahşap Atölyesinin de bu merkeze geleceğini, ayrıca belediyenin belli depolama alanlarının da hizmet binası içerisinde bulunacağını aktardı.
Zabıta, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün yeni hizmet binasının da modern bir şekilde vatandaşlara hizmet vereceğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, yeni hizmet binasının yıllarca hizmet vereceğini dile getirirken, personelin rahatça dinlenebileceği ve yine araçların en iyi şekilde muhafaza edilebileceği alanlar oluşturulduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, bölgeye hitap edecek yeni itfaiye aracı ile ilgili de bilgiler verdi.
Heyet Kirazlıdere ve ITKM’nin Kültür Merkezi bölümünde de incelemeler gerçekleştirdi. Başdeğirmen, Kirazlıdere’ye konan savaş uçağının konmasının sebebinin, 1942 yılından buyana Ispartalı 15 hava şehidinin anısına olduğunu dile getirdi.

“Toplu konut için çalışmalar sürüyor”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak bugüne kadar yaptıkları yatırımlar, projeler ve devam eden işlere ilişkin heyete bilgiler verdi. Başdeğirmen, Millet Bahçesinin ihalesinin yapıldığını yine 3 ay önce de millet bahçesi olacak tren garının içerisinde bulunan 4 adet tarihi yapının da restorasyon ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti. Millet Bahçesinin de bir yıl içerisinde hizmete açılacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, göreve gelmeden önce söz vermiş oldukları dört ana maddenin bulunduğunu bunların, koku sorunu, ITKM, trafik ve TOKİ olduğunu hatırlattı. TOKİ ihalesinin 1002 konutun yakın zamanda temelinin atılacağını, 1500 konutunun yapılacağı İstanbul yolu üzerindeki eski Gülkent Devlet Hastanesinin yıkımının tamamlandığını konut projelerinin hazırlandığını dile getiren Başdeğirmen, bununla ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı. ‘Bizim 5000 toplu konut sözümüz vardı’ diyen Başdeğirmen, geriye kalan toplu konutların yapımları için çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

“25 yıl istihdam sağlanamayan bir yer oldu”
Koku ve şehir trafiği hususlarının da göreve gelir gelmez çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “ITKM biraz zamanımızı aldı. Aslında inşaatımızın tamamı bitti. Kültür Merkezimizi açtıktan sonra AVM bölümü de ekim ayı başında faaliyete geçmesiyle Isparta’mızın, çevre illerimizin hizmetine sunulmuş olacak” derken, ITKM’nin 25 yıldır bitirilemeyen, Ispartalıları üzen bir bina olduğunu aktardı. ITKM’nin temelinin atıldığında yeni doğan bir çocuğun 25 yaşında olduğunu ve bugüne kadar açılamamış olmasının Isparta’nın bir kaybı olarak değerlendiren Başdeğirmen, “25 yıl orada istihdam sağlanamadı, çevre işyerleri mağdur oldu. Ama her şeyin bir sonu var, bizde sonuca ulaştırdık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da 1400 rakımlı köyde kiraz hasadı
YEREL HABERLER Isparta’da 1400 rakımlı köyde kiraz hasadı
Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
YEREL HABERLER Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası
Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen başladı Lavanta kokulu köyün hedefi 1 milyon ziyaretçi Kuyucak köyünde doğal stüdyolar mor renge büründü Köy muhtarı Gürol Yılmaz: “Hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi aşmak”
YEREL HABERLER Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen ...
Isparta’daki ölümlü motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Isparta’daki ölümlü motosiklet kazası güvenlik ...
Motosiklet önce yayaya sonra durağa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet önce yayaya sonra durağa çarptı: 1 ölü, 1 ...
Isparta’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Coğrafi işaret tescilli Uluborlu kirazı Avrupa sofralarında Uluborlu Kaymakamı Erdoğan: “İhraçlık kirazımız 15-18 TL arasında satılıyor” “Kuraklık nedeniyle oluşan kaybı fiyatla kapatma durumumuz var”
YEREL HABERLER Coğrafi işaret tescilli Uluborlu kirazı Avrupa ...
Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımıza pozitif ayrımı her ...
Isparta’da aranan 143 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 143 şüpheli yakalandı
Isparta dijital içerik üreticilerini ağırladı
YEREL HABERLER Isparta dijital içerik üreticilerini ağırladı