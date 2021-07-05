Isparta’da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi TMSF Başkanı Gülal: “TMSF kayyumundaki tüm şirketler gibi burayı da milli servet olarak gördük” “Buradaki firma Bank Asya’nın en sorunlu kredilerine sahip firmalardan biriydi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi TMSF Başkanı Gülal: “TMSF kayyumundaki tüm şirketler gibi burayı da milli servet olarak gördük” “Buradaki firma Bank Asya’nın en sorunlu kredilerine sahip firmalardan biriydi”

İHA

Isparta’da 24 yıldır tamamlanamayan inşaatı TMSF bitirdi TMSF Başkanı Gülal: “TMSF kayyumundaki tüm şirketler gibi burayı da milli servet olarak gördük” “Buradaki firma Bank Asya’nın en sorunlu kredilerine sahip firmalardan biriydi”

Isparta’da ilk temeli 1997 yılında atılan ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı TMSF aracılığıyla tamamlandı. Kültür merkezinin açılışına katılan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Burası Bank Asya’nın en sorunlu kredilerinden birine sahip bir firmaydı. Diğer kayyumdaki firmalar gibi burayı da milli servet olarak gördük ve tamamladık” dedi.
Isparta’da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının belediyeye ait kültür merkezi hizmete açıldı. Kültür merkezinin açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ile davetliler katıldı. Açılış töreni üniversitenin oda orkestrası konseriyle başladı.

“Kendi adıma çok anlamlı bir gün”
Açılışta konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kendi tarihi açısından çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, “Çünkü Isparta’nın mutluluk, bizlerin de gurur günü. Biz Isparta’nın 25 yıldır kanayan yarasına merhem olmaktan, bu çözümün bir parçası olmaktan şahsım adına çok mutlu oldum” dedi.

“Isparta’daki şirkete de milli servet gözüyle baktık”
İnşaatın bu noktaya gelmesinin kolay olmadığını ifade eden Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen tüm şirketler gibi Isparta’daki şirkete de milli servet gözüyle baktıklarını söyledi. Gülal, “Burada yapılan inşaatı da bir milli servet olarak gördük. Buna bir çözüm üretim istedik. Burada Sayın Cumhurbaşkanlığımızın adını kalın harflerle çizmek lazım. Dedi ki ‘25 yıldır tamamlanmayan inşaat olmaz buna çözüm bulun ve Isparta’ya kazandırın.’ Geldik burada facia ve demirleri çürümeye yüz tutmuş bir inşaat vardı. ‘Durmak yok yola devam’ dedik” ifadelerini kullandı.

“Bank Asya’nın sorunlu kredilerinden birine sahip bir firmaydı”
2019 yılında ilk etapta caminin hizmete açıldığını kaydeden TMSF Başkanı Gülal, “Buranın finansmanıyla alakalı ilgili finans kuruluşuyla ben 5 sefer görüştüm. Bu firma TSMF kayyumunda yönetiliyor ama Bank Asya’nın sorunlu kredilerinden birine sahip bir firma. Dolaysıyla bu firmaya finansman sağlamak çok kolay değildi. Genel müdürüme ‘en ufak endişen olmasın’ dedim. Bize güvenen finans kuruluşu genel müdürüne teşekkür ediyorum. Artık burası Isparta’da kara mizah konusu olmuş. Temel atmaya geldiğimizde dediler ki ‘Isparta’nın gençleri arabalarının arkasına 'Aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin’ yazıyor. Dedim ki ‘Isparta’nın gençlerinin aşkları sonuna kadar sürsün ama kendilerine yeni bir slogan bulmaları lazım. Çünkü biz burayı tamamlayacağız.' Büyük bir gururla ifade ediyorum ki, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi ve Isparta Meydan Alışveriş Merkezi tamamlanmıştır. Isparta’mıza hayırlı ve uğurlu olsun. İlk etapta kültür merkezimizi açıyoruz. Salonumuz 700 oturma kapasiteli, yanda bir salon daha var. 2 tane de nikah salonu ve çok amaçlı salonumuz var. Aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin diyen gençlerimizin aşkları inşallah artık burada tescillenecek” dedi.

“Pandemi süreçleri AVM’lere olan ilgiyi azalttı”
Alışveriş merkezi için de profesyonel bir şirketle anlaştıklarını belirten Gülal, Yaklaşık 78 ay önce de kiralama işlemine başladık. Pandemi süreçleri biraz AVM’lere olan ilgiyi azalttı. Arkadaşlar şuanda ‘Yüzde 70 seviyesinde doluluk yakaladık’ dediler. Eylül sonu itibariyle de ikinci etap olarak AVM’mizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“TMSF Başkanı 797 şirket yönetiyor”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın 797 şirketi yönettiğini belirterek, 40 bin 240 çalışanı bulunduğunu söyledi. Kendisinin Isparta’ya 5’inci kez geldiğini ifade eden Başdeğirmen, “Burası özel bir yer. Burayı özel yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu aktardığımda hassasiyetle bakması ve TMSF’ye ‘hassasiyetle bitirmeniz gerekiyor’ diyerek aramasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve büyüklerimize Isparta’mız adına teşekkür ediyorum” dedi.

“24 yıl bir projeyi bekletmek kolay değil, maalesef bu yapıldı”
Kültür merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, merkezin 160 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, 56 bin metrekare de taban alanı bulunduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Burası 1997 yılında bir yarışmaya girerek belki de Türkiye’nin ilk kentsel dönüşümün yapılmış olduğu bir inşaattı. 1999 yılındaki yönetim değişikliğinde proje değiştirildi. 24 yıla dayanan bir projenin olması öyle kolay bir şey değil. 24 yıl projeyi bekletmek kolay değil, örneği yoktur. Biz maalesef bunu yaptık. 31 Mart seçimlerinden önce bu binayı bitirme sözü verdik. Yüce Rabbim bize nasip etti ve en sonunda buraya bu güzel eseri koyduk” dedi.
Konuşmaların ardından Isparta Belediyesi’ne ait kültür merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da AK Parti teşkilatları belediye yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Isparta’da AK Parti teşkilatları belediye ...
Isparta’da 1400 rakımlı köyde kiraz hasadı
YEREL HABERLER Isparta’da 1400 rakımlı köyde kiraz hasadı
Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
YEREL HABERLER Lavanta kokulu köyde, ziyaretçi hareketliliği
Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden Bocce turnuvası
Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen başladı Lavanta kokulu köyün hedefi 1 milyon ziyaretçi Kuyucak köyünde doğal stüdyolar mor renge büründü Köy muhtarı Gürol Yılmaz: “Hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi aşmak”
YEREL HABERLER Isparta’da doğal mor stüdyolarda şölen ...
Isparta’daki ölümlü motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Isparta’daki ölümlü motosiklet kazası güvenlik ...
Motosiklet önce yayaya sonra durağa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet önce yayaya sonra durağa çarptı: 1 ölü, 1 ...
Isparta’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Coğrafi işaret tescilli Uluborlu kirazı Avrupa sofralarında Uluborlu Kaymakamı Erdoğan: “İhraçlık kirazımız 15-18 TL arasında satılıyor” “Kuraklık nedeniyle oluşan kaybı fiyatla kapatma durumumuz var”
YEREL HABERLER Coğrafi işaret tescilli Uluborlu kirazı Avrupa ...
Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımıza pozitif ayrımı her ...
Isparta’da aranan 143 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 143 şüpheli yakalandı
Isparta dijital içerik üreticilerini ağırladı
YEREL HABERLER Isparta dijital içerik üreticilerini ağırladı