Isparta’da kadın kooperatifi sayısı 18’e çıktı

Isparta’da kadınlar tarafından özellikle kırsal bölgelerde kurulan kooperatifler ürettikleri kıymetli ürünlerle ön plana çıkıyor. Kentte 3 yıl önce 4 olan kadın kooperatifi sayısı 18’e yükseldi.

Sütçüler ilçesinde bulunan kadınların güç birliği yaparak oluşturdukları Sütçüler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Kaymakam Ayşe Karaca ile birlikte Vali Ömer Seymenoğlu ’nu ziyaret etti. Ziyarette Sütçüler Kadın Kooperatifi Başkanı Güler Altunbaş, yörede yetişen kekik çeşitleri ve kooperatifin ilk etapta üretimini gerçekleştirdikleri kekik reçeli, kozalak reçeli, yöreye has ürünleri Vali Ömer Seymenoğlu’na tanıttı.

“Kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceğiz”

Vali Ömer Seymenoğlu, 3 yıl önce 4 olan kadın kooperatifi sayısının 18’e çıktığını belirterek, özellikle kadınların öncülüğünde kurulan kooperatifleri önemsediklerini kaydetti. Vali Seymenoğlu, “Şu anda bir ilçemiz hariç kaymakamlarımızın destekleri ve sizlerin de özverili çalışması ile ilçelerimizde kooperatiflerimiz faaliyetlerine başladılar. Yeni kooperatiflerimiz ile birlikte bu sektör Isparta’da gün geçtikçe gelişerek devam ediyor. Bunu kırsaldaki insanımızın şehre göçünün önünde geçtiği için önemsiyoruz ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz kooperatifler üzerinden o yörenin değerlerini ön plana çıkartıp, kırsal turizmle birlikte ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Birçok kooperatifimiz kendi ayakları üzerinde durmaya başladı ve üyelerine de para kazandırmaya başladı. O nedenle bizler kadınların içinde bulunduğu kooperatifleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Vali Seymenoğlu ardından kendini ziyarette bulunan Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca ve Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile bir süre sohbet ederek, kooperatifle ilgili istek ve talepleri dinledi.

Böylesi bir kooperatifi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten Sütçüler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Güler Altunbaş, Sütçüler ilçesinde kırsal turizmi ön plana çıkarmak amacıyla kooperatifi kurduklarını kaydetti.

Kooperatif üyeleri de Sütçüler’in güzellikleri ve saklı değerlerini ön plana çıkarmak için bu oluşumun içinde olduklarını ve hedeflerinin çok büyük olduğunu belirtti.

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