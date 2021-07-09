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Isparta’da 350’den fazla genç madde bağımlılığından kurtuldu Madde bağımlısı gençler UYUMDER’de rehabilite olarak yeni hayatlarına hazırlanıyor Ahşap işleyip, tavuk besleyip, ata binerek madde bağımlılığından kurtulmaya çalışıyorlar UYUMDER Başkan Yardımcısı Erbil: “Gençlerimiz bağımlılıktan kurtularak, meslek öğreniyorlar”

İHA

Isparta’da 350’den fazla genç madde bağımlılığından kurtuldu Madde bağımlısı gençler UYUMDER’de rehabilite olarak yeni hayatlarına hazırlanıyor Ahşap işleyip, tavuk besleyip, ata binerek madde bağımlılığından kurtulmaya çalışıyorlar UYUMDER Başkan Yardımcısı Erbil: “Gençlerimiz bağımlılıktan kurtularak, meslek öğreniyorlar”

Isparta’da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği’nin (UYUMDER) kurmuş olduğu ücretsiz rehabilitasyon merkezi sayesinde 6 yılda 350’den fazla genç, madde bağımlılığından kurtularak normal hayatlarına döndü.
Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği ilaçsız rehabilitasyon yöntemiyle madde bağımlısı gençlere umut oluyor. 51 dönüm araziye kurulan olan merkezde at çiftliği, kütüphane, hobi bahçesi, ahşap ve demir atölyesi, oyun salonu ve havuz gibi bir çok etkinlik alanı bulunuyor. Her dönem sayılı kişi kabul eden merkezde madde bağımlısı kişiler, kurs, etkinlik ve farklı aktivitelerle rehabilite oluyor. Merkezin hizmet verdiği 6 yıllık süreçte 350’den fazla genç madde bağımlığından kurtularak, hayata tutundu.

“Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum”
UYUMDER’in merkezinde rehabilite olmaya çalışan 31 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Uğur Kavakçı, uyuşturucuya 15 yaşında arkadaş çevresi ile başladığını söyledi. İlk başladığında durumun kötülüğünün farkında olmadığına değinen Kavakçı, “O zaman genciz. Anlatırlar da anlamazdık. Sonradan çok ilerledik, kendime ve aileme zarar vermeye başladım. Bir çıkış yol arıyordum. Babama ‘bundan kurtulmak istiyorum’ diye söyledim. ‘Isparta’da bir dernek var, seni göndereyim’ dedi. Yaklaşık 4 aydır buradayım, sauna detoks programını bitirdim. Şu anda çok rahatım, kendimi çok iyi hissediyorum. Burada sosyal atölyelerimiz var. Marangoz, kaynak atölyeleri, at binicilik gibi etkinliklerimiz var. Bunlarla kendimizi meşgale içerisinde bulunuyoruz. Bu şekilde o maddeyi zihnimizden atıyoruz” dedi.

“Anne ve babalar çocuklarını gözlerinin önünden ayırmasınlar”
Ailelere seslenen Kavakçı, “Öncelikle arkadaş çevrelerine çok dikkat etsinler. Anne ve babalar çocuklarını gözlerinin önünden ayırmasınlar. Kimle gezdiğine, kimle arkadaşlık ettiğine dikkat etsinler” diye konuştu.
Tedavi sürecini en çok ailesinin istediğini belirten Kavakçı, madde bağımlısı olduğu için eşine ve çocuğuna bakamaz duruma geldiğini sonra da kendi isteğiyle bu merkeze geldiğini söyledi.

“Uyuşturucu çok büyük bir bataklık”
27 yaşındaki Mehmet Fatih Yıldırım da madde bağımlılığına lise birinci sınıfta başladığını söyledi. Uzun yıllar madde bağımlısı olduğunu belirten Yıldırım, “Burada hayvancılık işiyle uğraşıyorum, seviyorum hayvancılığı. 37 gündür buradayım. İnsanlarla daha barışık olmayı öğrendim. Uyuşturucu kullanınca dışarıda insanları pek umursamıyorsunuz. Ama burada insanlarla ilişkilerini daha düzgün tutmayı öğreniyorsunuz. Burada birbirimizi anlıyoruz. Uyuşturucu kullanan tüm arkadaşları buraya gelmeyi tavsiye ederim. Herhangi bir ilaç kullanılmadan, kriz zamanında soğuk su ve hocalarımızın psikolojik desteği ile bu illetten kurtulmaya çalışıyoruz. Kriz süreci bittikten sonra her şey ufak ufak rayına oturmaya başlıyor. Uyuşturucu çok büyük bir bataklık. İnsan başta nereye götüreceğini bilemiyor. Gün, yıllar geçtikçe asosyal bir kişi oluyorsun. Gençlerimiz toplumun gözünden de yok oluyor” dedi.

“350’den fazla gencimiz topluma kazandırdık”
UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, merkezin Türkiye’deki en büyük rehabilitasyon merkezi olduğunu belirterek, gelen madde bağımlılarının yaşadığı süreci anlattı. Erbil, “Buraya gelen kardeşlerimizin 15 günlük yoksunluk süreci oluyor. Bu süreçten sonra sauna detoks programlarımız oluyor. Arkasından İŞKUR ve halk eğitim merkezi desteğiyle birlikte 12 kursumuz oluyor. Çıktığında ben hangi mesleği yapacağım deme şansları yok. Meslek öğrenip çıkıyorlar. 6 yıllık süreçte 350’den fazla gencimiz topluma kazandırdık. Başta sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, il özel idaremiz ve gönül elçilerimiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

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