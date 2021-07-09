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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir’de trafik kazası: 6 yaralı

İHA

Eğirdir’de trafik kazası: 6 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında jandarma kavşağında meydana geldi. Altınkum plajı yönünden ilçe merkezine gitmek isteyen Şuayip K. yönetimindeki 03 SF 108 plakalı otomobil kavşakta Isparta istikametinden seyir halinde olan Muhammed Ü.’nün idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan bulunan Arif Yıldırım, Kevser Karahan ve Nurettin Karahan ile Hatice Üstündağ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Arif Yıldırım ve Hatice Üstündağ ilk müdahalelerinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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