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Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi

DHA

Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde düzenlenen `Lavanta Günleri´ törenle başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, pandemi nedeniyle geçen yıl 100150 bin civarında ziyaretçinin geldiği bölgede bu yılki ziyaretçi hedefinin 1 milyon olduğunu söyledi.
Keçiborlu'ya bağlı Kuyucak köyünde düzenlenen açılış törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lavanta bitkisiyle ilgili sunum yapılmasının ardından başlayan etkinlik, mehteran takımının gösterileri, halk oyunları gösterileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen çeşitli sportif faaliyetlerle ilgili gösteriler ve mor-beyaz balonların gökyüzüne salınmasıyla devam etti.
'LAVANTA VE GÜL BAHÇELERİNİ GÖRMEK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ'
Vali Ömer Seymenoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son yıllarda görsel ve kırsal turizmde önemli adımlar atıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Ülkemizde 1 Temmuz itibarıyla kontrollü bir şekilde normalleşme dönemine geçilmesiyle turizmde de hareketlilikler başladı. Maske, mesafe ve hijyen koşullarına azami ölçüde dikkat ederek Kuyucak köyümüzde de turizm sezonunu açmış bulunuyoruz. Kırsal bölgelerde görsel turizm amacıyla ülkemizin birçok bölgesinde lavanta dikimleri yapıldı. Biz gül ve lavanta bahçelerini doğal ortamlarında görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Isparta'mıza bekliyoruz. Özellikle lavantada Keçiborlu ilçemize bağlı Kuyucak köyümüzü görmeden vatandaşlarımızın 'lavanta bahçesi gördük' dememesi lazım. Çünkü 80-90 yıldır görsel turizmden önce de bu bölgede ekimi ve hasadı yapılmaktaydı. Bizde lavanta asıl yağı için üretilen bir tarım bitkisi. Ancak son 5-6 yıldır bu güzel mor bahçeleri de turizme kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. Isparta genelinde 1400-1500 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde, yine Keçiborlu'ya bağlı Kavak köyünde Söğüt Dağı'nda 1500-1600 metrede gül ve lavanta bahçelerini görmek mümkün. Keza Eğirdir ilçemizin Sorkuncak köyünde, Eğirdir Gölü'ne nazır 90 bin metrekarelik yeni bir lavanta bahçesi oluşturmaktayız. Bunu şunun için yapıyoruz; bu kalabalıkları şehrimizin muhtelif ilçelerine, köylerine dağıtmak istiyoruz. Çünkü dışarıdan gelen insanlarımız gezerek, görerek, eğlenerek harcama yapıyor ve kırsal yaşayan insanımızın tarımsal üretimi yanında turizm geliri de sağlayarak ev ekonomisine bir katkı sağlıyor."
HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ
Vali Seymenoğlu, pandemi nedeniyle geçen yıl 100150 bin dolayında ziyaretçiyle sınırlı kalan lavanta bahçelerinin bu yıl normalleşme ile 1 milyon rekoruna ulaşacağını ümit ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen yıl bu köyümüze 100150 bin misafir gelmişti ama geçen yıllarda 1 milyon sayısını yakalamıştık. Ümit ediyorum ki bu yıl da bu sayıya özellikle Kuyucak köyümüzde ulaşmış olacağız. Sezona başladığımız şu son 1 haftadır 25 bin dolayında aracın köyümüze giriş yaptığını tespit ettik. Bu da demek oluyor ki 100 bin ziyaretçi anlamına geliyor. Sezon sonuna kadar bu sayı 1 milyona çıkacaktır. Bu da yöre insanımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan ziyarete gelen misafirlerimiz doğal ortamda bu mor bahçelerde stres atıyor, güzel fotoğraflar çekiyor, gelecek nesillere güzel fotoğraflarla bir hatıra bırakmış oluyor. Güvenliğimiz ve sağlık tedbirlerimiz şu anda en üst düzeyde alınmış durumdadır. Bütün halkımızı özellikle pandemi nedeniyle eve kapanarak bunalmış olan vatandaşlarımızı streslerini atmak üzere Kuyucak köyümüze davet ediyor ve hepsine hoş geldiniz diyorum."
KORTEJ DÜZENLENDİ
Lavanta bahçesinde düzenlenen açılış etkinliği, mehteran takımı ve atlı süvariler eşliğinde düzenlenen kortejin köy meydanında bulunan Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne yürümesiyle sona erdi. Etkinlikler kapsamında salı günü saat 15.00-17.00 arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan lavanta konulu sunum yapılacak. 14 Temmuz Çarşamba günü ise saat 15.30'da lavanta bahçesinde düzenlenecek Uçurtma Şenliği ile etkinlikler tamamlanacak.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2021-07-11 16:44:09

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