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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta32 Spor TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele edecek

İHA

Isparta32 Spor TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele edecek

Isparta’yı bu sezon TFF 2. Ligde temsil edecek olan Isparta32 Spor, 19 takımın yer aldığı beyaz grupta mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) 2. Lig grup kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 2. Ligde mücadele edecek 39 takım için kırmızı ve beyaz gruplar belirlendi. Belirlenen gruplara göre beyaz grupta 19, kırmızı grupta 20 takım mücadele edecek.
Isparta32 Spor kura sonucuna göre beyaz grupta yer aldı. Gruptaki diğer takımlar şu şekilde: 1922 Konyaspor, Akhisarspor, Amed Sportif, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Eskişehirspor, GMG Kastamonuspor, Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor, Zonguldak Kömürspor.

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