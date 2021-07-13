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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı

İHA

Isparta’da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarları ile Kirazlıdere’de bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, şehrin seyir terası Kirazlıdere’de yapılan çalışmalar ve belediye yatırımları hakkında muhtarlara bilgiler verdi.
Kirazlıdere’de begonit taşlardan oluşturulan kaldırımların belediyenin kendi üretimi olduğunu, kaldırımın hemen yanında da bisiklet yolu yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yola da ilk kat asfalt uygulamasının yapıldığını ve bayram sonrasında da baskılı asfalt kaplamanın yapılacağını söyledi.
1200 metrelik yol boyunca refüjlere de ağaçlandırma ile peyzaj çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, yol üzeri aydınlatma direklerinin de montajına geçileceğini kaydederek, ağustos ayının ilk haftasında Kirazlıdere’yi açmayı planladıklarını dile getirdi.

“2022 yatırım programına alındı”
Kirazlıdere’nin üst bölgesinde yapılan restoranın Atatürk Pakında olduğu gibi belediye tarafından işletileceğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, restoranın hemen üst bölgesinden andık deresine giden bir yol olduğunu ve Andık Deresi Şelalesi ve düzenlemelerinin de 2022 programına alındığını belirtti. DSİ’nin de kanalı iyileştirerek, köprüleri yenilediğini aktaran Başdeğirmen, “Burası gibi ikinci bir mesire alanımızda Andık Deresi oluyor. Yine buradan da Sidre’ye bağlıyoruz. Sidre, Kirazlıdere ve Andık Deresi bir hat üzerinde halkımızın hizmetine açılmış olacak” dedi.

“Isparta’mıza güzel bir yatırım kazandırıldı”
44 mahalle muhtarı olarak Kirazlıdere’yi ziyaret ettiklerini söyleyen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de tüm muhtarların yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyledi. Büyükleblebi, “Burası eskiden ailelerin çıkamadığı, uygunsuz durumların yaşandığı bir meskendi. Kirazlıdere’nin bir yaşam alanına dönüşmesi bizleri de Ispartalılar ve muhtarlar olarak mutlu etti. Kirazlıdere tanındıkça yakın illerden, Burdur’dan buraya gelenlerin olduğunu görüyoruz, buda bizi mutlu ediyor. Isparta’mıza güzel bir yatırım kazandırıldı, Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kirazlıdere’de yapılan çalışmaları inceleyen mahalle muhtarları da yeni alanı ve bu alana bağlanacak diğer projelerden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

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