Isparta’da 15 Temmuz konulu kitap sergisi

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy konulu kitap sergisi açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına Cumhurbaşkanlığı himayesinde Isparta’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy konulu kitap sergisi düzenlendi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Halil Hamit Paşa Halk Kütüphanesi’nde açılan ve hain FETÖ terör örgütü üyelerinin devleti ele geçirme planlarının deşifre edildiği kitaplar ile devletin birlik ve bütünlüğü adına canlarını seve seve fedan kahramanların anlatıldığı sergiyi ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer’den bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu kitap sergisini aileleri ile birlikte gezmeye gelen çocuklar ile de bir süre sohbet etti.

Serginin 1 hafta süreyle açık kalacağını söyleyen Isparta Halil Hamit Paşa Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Semra Akça, 15 Temmuz Milli Birlik Ve Demokrasi günü etkinlikleri kapsamında karma bir sergi düzenlendiklerini belirtti.

Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gezici kütüphanesi 30 Ağustos tarihine kadar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kitapları sergilemeye devam edecek.

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