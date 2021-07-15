En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da zincirleme kazada yaşamını yitiren İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Şaban Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca beldesine getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından Korkmaz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

EŞİNİN YANINA GİDERKEN KAZA OLMUŞ

Öte yandan eşi Isparta Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Şaban Korkmaz'ın, ailesini görmek için kente geldiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-07-15 17:43:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.