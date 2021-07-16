Isparta’da biçerdöverlerin denetimi başladı

Isparta’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadının başlamasıyla birlikte dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöverlerin denetimini yapıyor. Denetimlerde yüzde 3’den fazla dane kaybı yaşayan biçerdöverler için idari yaptırım uygulanıyor.

Isparta’da hububat hasadıyla birlikte biçerdöverler de hizmete başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri hububat hasadında 14 ekip ve 37 teknik personelle denetimlerini sürdürüyor.

İlimizde hububat hasadı için biçerdöverler tarlalara girmeye başladı. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Ekipleri hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Biçerdöver hasadında dane kaybına dikkat edilmemesi sonucu büyük kayıplar meydana geliyor ve bu kayıplar nedeniyle milli ekonomi zarar görüyor. Bu kapsamda Isparta'da 2021 yılında biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Yapılan kontrollerde söz konusu oranın üzerinde kayıp yaptığı belirlenen ve hazırlanan Uygulama Talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlerine idari yaptırım uygulanıyor.

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