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Isparta’da yollar konforlu hale getiriliyor

İHA

Isparta’da yollar konforlu hale getiriliyor

Isparta’da İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz hafta sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan Eğirdir ilçesi ile Beydere köyü arasında kalan 6 kilometrelik yol trafiğe açıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz gün 2021 yılında makine parkına kazandırılan yol çizgi makinası ile yaptıkları çizgi şerit çalışması ile göle nazır yola konfor kattı. Özellikle Afyonkarahisar ve Ege bölgesinden gelenlerin kullandığı yol sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte sürücüler tarafından daha çok tercih edilmeye başladı.
Isparta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Turgut Kara, Isparta’nın birçok bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, asfaltlama işleminin bittiği bölgelerde çizgi çalışmalarına başlanıldığını söyledi. Kara, “Yaptığımız yol çizgi çalışmasını 2021 yılında makine parkımıza kazandırılan makine ile gerçekleştiriyoruz. Halkımızın daha sağlıklı yolculuk yapmaları için BSK asfalt çalışmalarımız ile birlikte yol çizgi işlemlerimiz tüm hızı ile devam ediyor. 2020 yılında yapımını tamamladığımız yaklaşık 100 kilometrelik BSK asfalt yolun önümüzdeki günlerde yol çizgi çalışmalarını tamamlayacağız. 2021 yılı için planladığımız 58 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarımız da devam ediyor. Eğirdir Beydere köyü arasındaki yolda da çalışmalarımızı yol çizgi işlemleri ile birlikte tamamladık. Yolumuz tüm sürücülerimize hayırlı olsun” dedi.

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