Isparta’da eski yerleşim yerlerinin sorunları çözüme kavuştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçeci ve Doğancı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başdeğirmen, özellikle şehrin en eski mahalleleri olan Doğancı, Keçeci, Yenice ve Dere Mahallesi’nde doğalgaz sorununun çözüldüğünü söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçeci Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet etti ve ardından Doğancı Mahallesi Sosyal Tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve bölge mahalle muhtarları da eşlik etti.

Şehrin en eski mahalleleri arasında yer alan Keçeci, Doğancı, Yenice ve Dere mahalleleri ile Isparta’ya yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Keçeci Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Başkan Başdeğirmen’in göreve geldiği günden bu yana muhtarlarla her zaman iç içe olduğunu söyledi.

“Mağduriyetler giderildi”

Mahallerindeki dört sokak dahil yaklaşık 500600 evin önceki süreçte doğalgaz alamadığını ve bu tüm sorunların da Başkan Başdeğirmen tarafından çözüme kavuşturulduğunu aktaran Büyükleblebi, “Daha önce bize ‘buralar parsel sokak, doğalgaz giremiyor’ dendi. Bu mağduriyetler de giderildi” görüşlerinde bulundu.

“Zemin etüt çalışmalarına göre şehirde kat yükseklikleri belirlenecek”

Başkan Başdeğirmen, vatandaşlardan gelen soruları cevapladı, istek ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin imar plan revizyonu çalışmalarının devam ettiğini, bunun yanı sıra önümüzdeki aydan itibaren şehrin 440 noktasında deprem zemin etüt çalışmalarının başlayacağını dile getirdi. Başdeğirmen, “Zemin etüt çalışmalarına göre şehirde kat yükseklikleri belirlenecek. Daha önce 40 yıl önce yapılmış. Uzun yıllar önce yapılan bu çalışmayı biz ilk kez tekrar ele alıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.