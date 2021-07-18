Isparta'da otomobil önce durağa sonra direğe çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, otomobilin önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptığı kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kalbi duran sürücü Fatih Çanta, kaza yerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kaza, sabah saatlerinde IspartaKonya yolunun Gelendost'a bağlı Madenli köyü yakınlarında meydana geldi. Fatih Çanta'nın kullandığı 42 AGU 205 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Fatih Çanta ile araçta bulunan Mert Eren Şen, Burak Can Çanta, Tuğra Çanta ve Orhan Nasuh Sinanoğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Fatih Çanta, kaza yerinde kalp masajı yapılarak, hayata yeniden döndürüldü. Yaralılar, ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Fatih Çanta ve 1 kişinin daha sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Gelendost Taner ERDEM

2021-07-18 11:51:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.