Isparta’da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak

İHA

Isparta’da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaşlı, engelli ve kimsesiz olan vatandaşların küçükbaş kurbanlarının belediye ekipleri tarafından kesileceğini belirterek, bugüne kadar 200 kişinin başvuru yaptığını söyledi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı öncesinde belediyeye bağlı Yazısöğüt köyünde bulunan Canlı Hayvan Pazarını ziyaret etti, bayramda vatandaşların kurbanlarının kesileceği Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahada incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hayvan pazarındaki ziyaretinde kurbanlık pazarlığında bulunanlar arasında yapılan pazarlıklara aracılık etti.
Hayvan pazarında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, bayramlarını kutladı, gelecek yıllarda fiziki ortamların daha da iyileştirilmesi noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

“Tüm imkanlar sağlandı”
Mezbahadaki hazırlıkların da tamamlandığını ve kurban kesimine hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen yıl olduğu gibi kurban kesimine gelen vatandaşların rahat etmesini sağlayacaklarını söyledi. Kurban kesimine gelen vatandaşlara sabah kahvaltısı gibi ikramlarda bulunacaklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, mezbahada yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın kesileceğini aktardı. Vatandaşlar için dinlenme alanları, namazlarını kılabilecekleri yerlerin hazırlandığını belirten Başdeğirmen, “Geçen yıla göre kasap sayımızı artırdık. Her türlü tedbirimizi aldık, veterinerlerimiz hayvanların kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Kesilen kurbanlar veterinerlerimizin kontrolü ile beraber vatandaşlarımıza teslim edilecek. Vatandaşımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri, bayramlarını geçirmeleri için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

“200’e yakın vatandaşımızın kurbanını keseceğiz”
Mezbaha hizmetlerinin yanı sıra bu bayramda da 44 mahalle muhtarı aracılığıyla belirlenen küçükbaş kurban alma imkanı olup, yaşlı, engelli ve kimsesiz olan vatandaşların da kurbanları kesilecek. Başkan Başdeğirmen, “Kestiremeyen bu vatandaşlarımızın da kurbanlarını ücretsiz olarak biz kesiyoruz. 24 kasabımız ve 3 veteriner hekimimiz bu konuyla ilgili görevlendirildi. Şu ana kadar bize bildirilen 200’e yakın vatandaşımızın kurbanını keseceğiz ve teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kurbanları belirlenen alanlarda keselim”
Kesimhane noktalarında yoğunluk oluşmaması adına da gereken tedbirleri aldıklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda yapılmasını isteyen Başdeğirmen, kesimlerin de ehil kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Başdeğirmen, “Kurbanlar kesildikten sonra atıklarının da iyi bir şekilde muhafaza ve bertaraf edilmesi, gelişi güzel atılmamasını rica ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da bayramın ilk 2 günü halk otobüsleri ücretsiz
YEREL HABERLER Isparta’da bayramın ilk 2 günü halk otobüsleri ...
Isparta’da zabıtadan fırın işletmecisine “Bu şekilde halkımıza ekmek yedirmeyelim” uyarısı Zabıta ekipleri bayram öncesi denetlediği fırın ve tatlıcıları kurallar konusunda uyardı, hijyen ve kurallara uymayanlara süre verildi
YEREL HABERLER Isparta’da zabıtadan fırın işletmecisine “Bu şekilde ...
Isparta'da otomobil önce durağa sonra direğe çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da otomobil önce durağa sonra direğe çarptı: ...
Isparta 32 Spor TFF 2. Lig’e hazırlanıyor Son 2 yılda 2 şampiyonluk alan Isparta 32 Spor Davraz’da kampa girdi Teknik Direktör Söyleyici: “Koşan, mücadele eden ve sürekli golü düşünen bir takım oluşturmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor TFF 2. Lig’e hazırlanıyor Son 2 yılda ...
Ciple otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Ciple otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi Çarptığı bariyer alt geçide düştü, olası ikinci bir kaza şans eseri atlatıldı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere ...
Isparta’da eski yerleşim yerlerinin sorunları çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Isparta’da eski yerleşim yerlerinin sorunları çözüme ...
Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
(ÖZEL) Isparta’da 169 kiloluk kurbanlık teke 5 bin liradan alıcısını bekliyor Sürünün liderliğini yapıyor, görenler büyükbaş zannediyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Isparta’da 169 kiloluk kurbanlık teke 5 bin ...
Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi İki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi İki ...
Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yapıp kaçmak isteyen sürücü alkollü çıktı Alkollü araç kullanırken yakalandı, ‘Hatalıyım, özür dilerim yapmamam gereken bir davranıştı” dedi
YEREL HABERLER Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yapıp ...