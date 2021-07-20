Isparta Valisi Seymenoğlu trafik uygulama noktalarını ziyaret etti

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Kurban Bayramı’nın ilk gününde trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.

Trafik denetimi yapan personelin Kurban Bayramını kutlayan Vali Ömer Seymenoğlu sürücülerinde bayramını tebrik ederek, sürücü ve yolculardan seyahatlerinde trafik kurallarına ve salgın tedbirlerine uymalarını istedi. Kontrol noktasında mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışan görevlilere teşekkür eden Vali Seymenoğlu görevlilerin de kendi sağlıkları için tedbirli olmalarını istedi.

Isparta’nın ana arterlerinde görev yapan Jandarma ve Emniyet trafik ekipleri 24 saat esasına göre görevlerini bayram sonuna kadar sürdürecekler.

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