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Başkan Başdeğirmen: “Şehirler dışarıdaki hemşehrileriyle büyüyor”

İHA

Başkan Başdeğirmen: “Şehirler dışarıdaki hemşehrileriyle büyüyor”

İstanbul’daki Isparta Gönül Birliği Derneği Başkanı Ramazan Şahin, merkez, ilçe ve köylerinde bağlı bulunduğu 18 derneğin yöneticileri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarete ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, belediye başkan yardımcıları da katıldı.
Merkez, ilçe, belde ve köylerinden oluşan 18 derneğin katılımıyla oluşan bir dernek olduklarını söyleyen Isparta Gönül Birliği Derneği Başkanı Ramazan Şahin, dernek olarak İstanbul’da yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Kurban Bayramı dolayısıyla Isparta’ya geldiklerini ve bu kapsamda da Başkan Başdeğirmen’i ziyaret ettiklerini söyleyen Şahin, “Bizler İstanbul’da, Isparta’nın bir koluyuz” derken, Başdeğirmen’i İstanbul’daki derneklerine davet etti.

“Isparta’mızı daha da büyütme çabasındayız”
ITSO Başkanı Mustafa Tutar da “Isparta, dışarda Isparta merkezinden daha büyük. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir’de Ispartalılar gecesi olurdu. Bunların birkaçına Şükrü Başkanım, Osman Başkanımla katıldım. İstişarelerden sonra Isparta’ya dışarıdaki tüccarlarımızı, iş adamlarımızı, esnafımızı şehre getirerek burada bir yatırım yapılması ile ilgili görüşmeler yaptık. Dışarıdaki Ispartalı hemşehrilerimizle, Isparta’mızı daha da büyütmek çabası içerisindeyiz. Büyüdüğümüzde Isparta’mız, ekonomimiz büyüyor, istihdamımız büyüyor, çalışanımız artıyor. Birliğimiz burada daha önemli oluyor, diyoruz ki, Isparta büyüktür, birbirimizi tanıdıkça daha da büyüyeceğiz. Birliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

“Fedakârca hizmet ediyorsunuz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “İstanbul’da bizleri temsil eden, Isparta ismini üst düzeyde tutan hemşehrilerimiz, aynı zamanda İstanbul’da olup da derneklerde başkanlık, yönetim kurulu üyelikleri yapan arkadaşlarımızı şehrimizde ağırlamaktan mutluyuz. Isparta adına, şehrimizin ismini İstanbul’da üst düzeyde tuttuğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. İstanbul’a geldiğimizde sizlerle irtibat kurarak, hemşehrilerimize ulaşıyoruz. Hepiniz fedakarca hizmet ediyorsunuz, şehrimizin bilinirliğini artırmak, Isparta’mıza maddi ve manevi destekler verme noktasında büyük hizmetleriniz var. 18 derneğimiz var, Isparta’mız adına İstanbul’da görev yapıyorlar. Şehirler dışarıdaki hemşehrileriyle büyüyor. Isparta’mızı en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bunun bilincindeyiz. Bundan sonra da çok daha güzel işler yapacağız. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlere ve tüm hemşehrilerimize saygılar sunuyorum” dedi.

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