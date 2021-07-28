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Isparta’da Darıderesi-2 Barajı ile 7.60 milyon metreküp içme suyu temin edilecek

İHA

Isparta’da Darıderesi-2 Barajı ile 7.60 milyon metreküp içme suyu temin edilecek

Isparta’da inşaatı devam eden Darıderesi 2 Barajı tamamlanmasının ardından kentte 7.60 milyon metreküplük içme suyu temin edilmesi hedefleniyor.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve DSİ 18.Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Isparta’nın içme suyunu karşılayacak olan ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden Darıderesi2 barajı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. DSİ 18. Bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, belediye başkan yardımcılarının da katıldığı inceleme ziyaretinde Başkan Başdeğirmen’e inşaat ile ilgili teknik bilgilendirmede bulunuldu.
Isparta’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan su kaynaklarından birisi olan Darıderesi1 Barajının hemen üst bölgesinde yer alan Darıderesi2 Barajı temelden 64 metre gövde yüksekliğinde, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. Barajın tamamlanmasıyla birlikte Isparta’ya 7.60 milyon metreküplük daha içme suyu temin edilecek.
“Darıderesi1’deki suyumuz bizim emniyet sibopumuz”
Darıderesi2 Barajı inşaat şantiyesi ve inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın suyunun bol bir memleket olarak övünüldüğünü dile getirerek, Türkiye’deki su sorununun, Isparta’da da başlayabileceğini aktardı. Başdeğirmen, “Şu an için bir sorunumuz yok Allah’ın izniyle. Bu yılı sorunsuz atlatma gücümüz var. Darıderesi1’deki suyumuz bizim emniyet sibopumuz, oradaki suyu muhafaza ediyoruz. Eğirdir’den de bir miktar su alma imkanımız var. Kaynaklarımızdan da alıyoruz” dedi.
“Vahşi sulamadan uzak duralım”
Vatandaşlardan suyu israf etmeden kullanma noktasında taleplerinin bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde çok sayıda bahçeli ev bulunduğunu ve bu bahçelere meyve sebze dikilmemesini, vahşi sulamadan uzak durulmasını istedi. Başdeğirmen, “Bu sular bahçelere içme suyundan veriliyor. Buna bizler de üzülüyoruz. Bu hem bir milli servet, hem de geleceğimizi ipotek altına alan bir çalışma” diye konuştu.
“Su fiyatlarını artırmıyoruz”
Darıderesi2 Barajının inşaatının yapımını sürdüren firmanın da gayet güzel ve hızlı bir çalışma sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu işin en kısa zamanda bitirilip, Isparta’mızın ihtiyacı olan su konusunun bir kısmının çözülmüş olacağı inancındayız. Vatandaşlarımızın suyu israf etmeden tasarruflu kullanmasını talep ediyoruz. Su fiyatlarını artırmıyoruz, ucuz rakamlarla su veriyoruz. Suyun medeniyet olduğunu, herkesin kullanabilmesi gerektiğini ve bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu bilerek hareket ediyoruz” dedi. Darıderesi Barajı yapımında harcanan paranın devletin, vatandaşın parası olduğunu aktaran Başdeğirmen, barajın bir an önce tamamlanması ve faaliyete girmesiyle alakalı çalıştıklarını kaydetti. Başdeğirmen, “Bu konuyla ilgili emek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
“Barajımızı belli bir seviyeye kadar yükselttik”
DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin de Darıderesi2’nin yapımında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Göletin ihalesinden, yapım sürecine kadar Başkan Başdeğirmen’in konuyu yakından takip ettiğini dile getiren Şahin, “Bu bizim elimizi güçlendiriyor. Tamamlandığında Isparta’ya memba kalitesinde cazibeyle, enerji gideri olmadan su verecek olan Darıderesi2 Barajı şehir için önemli bir proje. Bizlerde bunu önemsiyoruz. Isparta’nın buna ne kadar çok ihtiyacı olduğu bilinciyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İyi bir başlangıç yaparak, barajımızı belli bir seviyeye kadar yükselttik. Barajı bir an evvel tamamlayıp, Isparta’nın içme suyu ihtiyacının bir kısmını buradan temin etmeyi bizde kendimize hedef olarak koyduk” dedi.

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