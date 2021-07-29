Lavanta kokulu köyü 330 bin kişi ziyaret etti

Isparta’da ‘lavanta kokulu köy’ olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, bir buçuk aylık sürede yaklaşık 330 bin ziyaretçiyi ağırladı. Mor tarlaların griye döndüğü köyde ziyaretler devam ederken, hasat sezonu da başladı.

Türkiye’ye adını ‘Lavanta kokulu köy’ olarak duyuranKuyucak köyü bu sezon da ziyaretçi akınına uğradı. Haziran ayının ikinci haftası tarlaların mor rengine bürünmeye başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Kuyucak, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. 261 nüfusa sahip köyü, bir buçuk aylık sürede yaklaşık 330 bin kişi ziyaret etti. 261 nüfusa sahip köy, bu rakam ile nüfusunun bin 250 katı kişiyi ağırlamış oldu. Kuyucak köyü, sezon sonu itibariyle 600 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Lavanta şenliği yapıldı

Kuyucak köyünde lavanta sezonu açılışı kapsamında 11 Temmuz’da lavanta günleri başlangıç etkinliği gerçekleştirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun da katıldığı etkinlikte lavanta tarlalarında mehteran ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca sporcular mor renkli tarlalarda gösterilerini sergiledi. Etkinlikler kapsamında akademisyenler de lavanta turizmi ve lavantanın faydalarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

“Tarlalar gri rende büründü”

Kuyucak Köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde lavanta sezonunun Haziran ayının ikinci yarısında başladığını ve bugüne kadar gayret güzel geçtiğini söyledi. Tarlaların Temmuz ayı başı itibariyle tam mor rengini aldığını ifade eden Yılmaz, “Tarlalarımızdaki en mor renk dönemi yaklaşık 20 gün sürdü. Şuanda lavanta rengi griye döndü. Bu kapsamda lavantalar demet demet kesilerek çeşitli yerlere gönderiliyor. Ayrıca lavantanın yağı çıkarılıyor. Bunların yanı sıra köyümüze ziyaretler de devam ediyor. Eylül ayına kadar 600 bin kişinin köyümüzü ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

“Nüfusumuzun 1250 katı kişiyi ağırladık”

Kuyucak’ın 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Yılmaz, “Jandarmanın plaka tanıma sistemine göre köyümüze bugüne kadar yaklaşık 330 bin ziyaretçi geldi. Çok sayıda tur otobüsü ve bireysel araç girişi oldu. Sayının daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Köyümüzde 261 yerleşik nüfus var, ziyaretçi sayısına bakarsak nüfusumuzun yaklaşık 1250 katı ziyaretçiyi bugüne kadar ağırlamış olduk” diye konuştu.

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