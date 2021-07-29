Lavanta kokulu köyü 330 bin kişi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lavanta kokulu köyü 330 bin kişi ziyaret etti

İHA

Lavanta kokulu köyü 330 bin kişi ziyaret etti

Isparta’da ‘lavanta kokulu köy’ olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, bir buçuk aylık sürede yaklaşık 330 bin ziyaretçiyi ağırladı. Mor tarlaların griye döndüğü köyde ziyaretler devam ederken, hasat sezonu da başladı.
Türkiye’ye adını ‘Lavanta kokulu köy’ olarak duyuranKuyucak köyü bu sezon da ziyaretçi akınına uğradı. Haziran ayının ikinci haftası tarlaların mor rengine bürünmeye başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Kuyucak, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. 261 nüfusa sahip köyü, bir buçuk aylık sürede yaklaşık 330 bin kişi ziyaret etti. 261 nüfusa sahip köy, bu rakam ile nüfusunun bin 250 katı kişiyi ağırlamış oldu. Kuyucak köyü, sezon sonu itibariyle 600 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.
Lavanta şenliği yapıldı
Kuyucak köyünde lavanta sezonu açılışı kapsamında 11 Temmuz’da lavanta günleri başlangıç etkinliği gerçekleştirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun da katıldığı etkinlikte lavanta tarlalarında mehteran ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca sporcular mor renkli tarlalarda gösterilerini sergiledi. Etkinlikler kapsamında akademisyenler de lavanta turizmi ve lavantanın faydalarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.
“Tarlalar gri rende büründü”
Kuyucak Köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde lavanta sezonunun Haziran ayının ikinci yarısında başladığını ve bugüne kadar gayret güzel geçtiğini söyledi. Tarlaların Temmuz ayı başı itibariyle tam mor rengini aldığını ifade eden Yılmaz, “Tarlalarımızdaki en mor renk dönemi yaklaşık 20 gün sürdü. Şuanda lavanta rengi griye döndü. Bu kapsamda lavantalar demet demet kesilerek çeşitli yerlere gönderiliyor. Ayrıca lavantanın yağı çıkarılıyor. Bunların yanı sıra köyümüze ziyaretler de devam ediyor. Eylül ayına kadar 600 bin kişinin köyümüzü ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.
“Nüfusumuzun 1250 katı kişiyi ağırladık”
Kuyucak’ın 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Yılmaz, “Jandarmanın plaka tanıma sistemine göre köyümüze bugüne kadar yaklaşık 330 bin ziyaretçi geldi. Çok sayıda tur otobüsü ve bireysel araç girişi oldu. Sayının daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Köyümüzde 261 yerleşik nüfus var, ziyaretçi sayısına bakarsak nüfusumuzun yaklaşık 1250 katı ziyaretçiyi bugüne kadar ağırlamış olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den aşı çağrısı
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den aşı çağrısı
Antalyalı yelkenciler Eğirdir’de kampa girdi
YEREL HABERLER Antalyalı yelkenciler Eğirdir’de kampa girdi
Isparta’da Darıderesi-2 Barajı ile 7.60 milyon metreküp içme suyu temin edilecek
YEREL HABERLER Isparta’da Darıderesi-2 Barajı ile 7.60 milyon ...
Isparta’da köy pazarı yenileniyor
YEREL HABERLER Isparta’da köy pazarı yenileniyor
1 milyonuncu aşı Isparta’da uygulandı
YEREL HABERLER 1 milyonuncu aşı Isparta’da uygulandı
Minibüsçülerden Çetin’e güven oyu
YEREL HABERLER Minibüsçülerden Çetin’e güven oyu
Başkan Başdeğirmen: “Emeklilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Isparta’ya hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Emeklilerimizle birlik ve ...
82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp
YEREL HABERLER 82 yaşındaki babaları 20 gündür kayıp
Isparta’da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor Evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Veli Karaboğa için ailesi endişeli Yükselen Karaboğa: “Babam daha önce de gitmişti ama hiç bu kadar uzun sürmedi”
YEREL HABERLER Isparta’da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber ...