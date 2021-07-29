Isparta’da köylerin altyapı hizmetlerine 16 milyon lira ödenek ayrıldı

Isparta İl Özel İdaresi, ‘şehirde ne varsa köylerde de olacak’ sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında köylerin içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçları için 2021 yılında 16 Milyon lira kaynak ayırdı. Bu kaynağın 5 Milyon lirası İl Özel İdaresi öz kaynaklarından 11 Milyon lirası ise KÖYDES (Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi) ‘den sağlandı.

Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hacı Adanalı’dan köylerde yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları hakkında brifing aldı.

Çalışmalarla ilgili sunumu gerçekleştiren İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Adanalı, 2020 yılında köylerdeki su ve kanalizasyon alt yapısı için toplam 14 Milyon lira kaynak ayrılırken 2021 yılı için bu tutarın 16 Milyon lira olduğunu söyleyerek köylerde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Seymenoğlu’na detaylı bilgi verdi. Projelerin içme suyu hattı, kanalizasyon sistemi, su deposu güneş enerjisi sistemi ile mevcut sistemlerin bakım ve onarımları şeklinde olduğunu söyleyen Adanalı çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini kaydetti.

Köylerde zorunlu su saati çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlatan Vali Seymenoğlu ise Dünya ile birlikte ülkemizin de son dönemlerde kuraklık tehdidi altında olduğunu söyleyerek vatandaşların suyu israf etmeden kullanmalarının önemine dikkat çekti.

140 köye güneş enerjisi sistemi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zadeoğlu da içme suyunu depolardan elektrik pompalarıyla sağlayan 140 köye güneş enerjisi sistemi yapımının tamamlandığını söyleyerek bu sayede köylerin içme suyu için harcadıkları elektrikten %70’e varan oranlarda tasarruf sağladıklarını belirtti.

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