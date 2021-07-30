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Dayı- yeğeni öldüren çoban: Dövecekler diye korktum, ateş ettim

DHA

Dayı- yeğeni öldüren çoban: Dövecekler diye korktum, ateş ettim


Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, gece koyun ağılına gelen hayvan alım satımı yapan Emrah Kara (34) ile yeğeni Eflatun Karaduman'ı hırsız sanarak tüfekle ateş edip öldüren çoban L.K. (17), "Kaldığım yerin camına, kapıya vuruyorlardı. Beni dövmeye geldiklerini sandım. Zarar vermelerinden korktuğum için art arda ateş ettim" dedi.
Olay, dün saat 01.30 sıralarında Yalvaç'a bağlı Akçaşar köyü Kocadere mevkisinde meydana geldi. Yalvaç'ın Altıkapı köyünde yaşayan ve hayvan alım satımı yaptığı öğrenilen Emrah Kara, yanına yeğeni Eflatun Karaduman'ı da alıp kamyonetle, Kocadere mevkisindeki başkasına ait ağıla gitti. Ağılda çobanlık yapan L.K., iddiaya göre hırsız sandığı Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'a yanındaki otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği dayı ve yeğeni ağır yaralandı. L.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'ın öldüğü belirlendi. Kara ve Karaduman'ın cenazeleri, nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. L.K. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarmaya teslim oldu.
BENİ DÖVMEYE GELDİKLERİNİ SANDIM'
Gözaltına alınan L.K. savcıya verdiği ifadesinde, "Kaldığım yerin camına, kapıya vuruyorlardı. Beni dövmeye geldiklerini sandım. Zarar vermelerinden korktuğum için art arda ateş ettim" dedi.
ÖLMEDEN ÖNCE SON CANLI YAYIN
Hayvan alım satımı yapan Emrah Kara'nın olaydan 1 saat önce kendi aracıyla köye giriş yaptığı sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi. Bu ayrıntıya dikkat çeken Altıkapı köyü muhtarı Bahadır Şevket Kaynak, "Hırsızlık yapmaya geldiklerini zannederek vurdu iddiasına katılmıyorum. Hırsızlık yapmaya giden adam canlı yayın mı yapar? Üstelik araçlarından inmemişler bile. Bundan sonra söz yargıda. Ölen köylülerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLECEK
Yaşamını yitiren Emrah Kara ile yeğeni Eflatun Karaduman'ın cenazeleri, bugün Altıkapı köyünde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. Yaşamını yitiren Emrah Kara'nın evli, Eflatun Karaduman'ın ise bekar olduğu belirtildi. L.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2021-07-30 11:28:28

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