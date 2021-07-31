Isparta'da ormana giriş yasaklandı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 31 Temmuz5 Ağustos tarihleri arasında ormanlar, piknik alanları, ören yerleri ve mesirelik alanlara girişler yasaklandı.

Isparta Valiliği´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi hükmüne uygun olarak Isparta ili dahilindeki ormanlık alanlara (milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında 31 Temmuz5 Ağustos 2021 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-07-31 00:20:41



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