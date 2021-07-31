Isparta’da orman, piknik ve mesire alanlarına girişler yasaklandı

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Isparta’da valilik kararıyla orman, milli park, piknik ve mesire yerlerine girişler 5 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü Koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. Maddesi Hükmüne uygun olarak Isparta İli dahilindeki ormanlık alanlara (Milli Park Alanları, Ören Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri dahil) görevliler dışında 31 Temmuz 05 Ağustos 2021 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır” denildi.

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