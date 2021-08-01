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Isparta’da yayla şartlarında domates hasadı Deregümü köyünde bu sezon 10 bin ton domates rekoltesi bekleniyor Köy muhtarı Toprakçı: “Arılı ürettiğimiz domatesleri tüketiciler gönül rahatlığıyla tüketebilirler”

İHA

Isparta’da yayla şartlarında domates hasadı Deregümü köyünde bu sezon 10 bin ton domates rekoltesi bekleniyor Köy muhtarı Toprakçı: “Arılı ürettiğimiz domatesleri tüketiciler gönül rahatlığıyla tüketebilirler”

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretim yapılan domates hasadı başladı. Bu yıl 750 dekar alanda yapılan üretimde yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.
Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta, domates üretimiyle de dikkat çekiyor. Özellikle merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Bu yıl yaklaşık 750 dekar alanda yapılan üretimden 10 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Seralarda hummalı çalışma
Yaklaşık 3 ay önce fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, seralardan ilk ürünlerini almaya başladı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan domates hasadında ürünler tek tek toplanarak, özenle kasalara yerleştiriliyor. Seralarda kamyonete yüklenen domates kasaları köy merkezine getirilerek buralarda kamyonlara aktarılıyor. Deregümü domatesi kamyonlarla İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi illere gönderiliyor. Köyde domates hasadının Kasım ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

“Dekar başı 15 ton üretim bekliyoruz”
Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, domates hasadının bekledikleri ölçüde güzel geçtiğini belirterek, bu sene yaklaşık 750 dekar alanda dikim yapıldığını söyledi. Dekar başına 15 ton domates beklediklerini ifade eden Toprakçı, “Domateslerimizi Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir gibi illerimize sevk ediyoruz. Şuan için fiyatlardan ne kadar memnun olsak da girdilerimiz pahalı. Köyümüze henüz ihracat firması gelmedi. Kendisi 15 gün sonra geleceğini söylüyor. Hasat yeni başladığı için halcilerimiz iç piyasa için domates çekmekte yeterliler. Şimdilik ihracatçı firma gelmeden domateslerimiz alınıyor. Ama ihracatçı firmanın da gelmesiyle domatesimizin daha iyi alınacağını düşünüyoruz” dedi.

“Büyükşehirdeki marketler özellikle Isparta domatesi istiyor”
Deregümü domatesinin yayla şartlarında yetiştiğine değinen Toprakçı, “Domates yaz sebzesidir. Gecelerin soğuk, gündüzlerin sıcak olması ürüne ayrı bir tat katıyor. Domatesimizi tamamen arılı bir şekilde yetiştiriyoruz. İlaç ve gübrelerimizi ziraat mühendisleri kontrolünde kullanıyoruz. Kullandığımız ilaçların gününü bekledikten sonra hasadımızı yapıyoruz. Ürünü verdiğimiz yerlerden de pozitif anlamda karşılık görüyoruz. Ankara, İstanbul gibi yerlerdeki marketler özellikle Isparta domatesini istiyorlar. Tüketiciler domatesimizi gönül rahatlığı ile tüketebilirler çünkü arılı bir şekilde yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımız kendi evlerinde yetiştirmiş gibi gönül rahatlığı ile domateslerimizi yiyebilirler” diye konuştu.

“Nüfusumuz kadar istihdam sağlıyoruz”
Muhtar Toprakçı, bu yıl köyde 10 bin ton civarında domates rekoltesi beklediklerini belirterek, “Üretim yaparken istihdam da sağlıyoruz. 2 bin 500 nüfusu olan köyünüze nüfusumuz kadar daha istihdam sağlıyoruz. Bu yüzden de çok mutluyuz” dedi.

“Fiyatlar geçen yıla göre daha iyi”
Domates üreticisi Mustafa Bilgin ise hasadın başlangıcında fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Domatesin kilogram fiyatının serada 3 lira ila 3.80 TL arasında değiştiğini kaydeden Bilgin, “Başlangıcı 2.80 TL olmuştu. Şu andaki fiyatlar bizi memnun ediyor. Geçen yıl fiyatlar 2 liranın altında çok düşüktü. Bu sene daha iyi. Maliyetler yükseliyor fiyatlar yükselmiyordu. Ancak bu sene fiyatlar biraz daha iyi. Toplanan ürünlerimizi toptancıya veriyoruz. Benim alanım küçük olduğu için pazara veriyorum. Pazarda da 4.505 lira arasında satıyoruz” dedi.

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