Isparta’da 35 okul binası güçlendirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 35 okul binası güçlendirilecek

İHA

Isparta’da 35 okul binası güçlendirilecek

Isparta’da depreme dayanıksız 35 okul binası için güçlendirme projesi hazırlandı. Bu okul binaları için toplam 60 milyon lira kaynak ayrıldı.
Koronavirüs salgını dolayısıyla uzun bir süre öğrencilerinden uzak kalan okullar bu süreçte güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapılarak öğrencilerin daha güvenli fiziki ortamlarda eğitim almaları sağlandı. Güçlendirme çalışmalarına Isparta il genelinde 20212022 eğitim öğretim yılında da devam edilecek. Bu kapsamda 35 okul için proje hazırlanırken, toplam 60 milyon lira harcanacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan güçlendirme çalışmalarında İl Özel İdaresi’nden mali ve teknik destek alınırken bu yıl yapılacak güçlendirme çalışmalarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden teknik destek alınacak yeni okul yapımlarında da İl Özel İdaresi’yle ortak çalışma yürütülecek.
Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğinde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ramazan Tamer Büyükküpçü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca ve müdürlüklerin teknik birim sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirerek 20212022 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Vali Seymenoğlu deprem bölgesi olan kentte okulların güçlendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyerek, öğrencilerin daha nitelikli, daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için eğitim yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Vali Seymenoğlu yeni okul yapım çalışmaları ve okul güçlendirme çalışmalarında sorumlu müdürlüklerin herhangi bir aksaklığa mahal vermeden koordine içinde çalışmaları konusunda da talimat verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'ye yetişemedi, "Ne yapayım almazlarsa almasınlar, yapacak bir şey yok" dedi Isparta'da sınava yetişemeyen memur adayları kapıdan geri döndü
YEREL HABERLER KPSS'ye yetişemedi, "Ne yapayım almazlarsa ...
Isparta’da yayla şartlarında domates hasadı Deregümü köyünde bu sezon 10 bin ton domates rekoltesi bekleniyor Köy muhtarı Toprakçı: “Arılı ürettiğimiz domatesleri tüketiciler gönül rahatlığıyla tüketebilirler”
YEREL HABERLER Isparta’da yayla şartlarında domates hasadı Deregümü ...
Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri tekrar Antalya’da
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri tekrar Antalya’da
Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Isparta’da orman, piknik ve mesire alanlarına girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Isparta’da orman, piknik ve mesire alanlarına ...
Isparta'da ormana giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Isparta'da ormana giriş yasaklandı
Sütçüler ilçesi yaz aylarında nüfusunu 5’e katlıyor
YEREL HABERLER Sütçüler ilçesi yaz aylarında nüfusunu 5’e katlıyor
Isparta’da tarımsal yatırımlara hibe desteği
YEREL HABERLER Isparta’da tarımsal yatırımlara hibe desteği
Dayı- yeğeni öldüren çoban: Dövecekler diye korktum, ateş ettim
YEREL HABERLER Dayı- yeğeni öldüren çoban: Dövecekler diye korktum, ...