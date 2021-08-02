Isparta'da orman yangını (2)



YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI, MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangınının ilerlediği belirtildi. 2 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçağın yanı sıra itfaiye araçları, arazözler ile yangın söndürme tanklarının kullandığı çalışmalara askeri personel de destek veriyor. Yangın nedeniyle IspartaAntalya kara yolu da ulaşıma kapatılarak, AğlasunBucak üzerinden geçişlere izin veriliyor. Isparta'dan gıda ve su takviyesi için bölgeye akın edenlerin araçlarının geçişine de izin verilmiyor. Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, bölgenin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede saatte hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN

2021-08-02 16:24:10



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