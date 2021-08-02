Isparta'da orman yangını (3)



4 EV, 1 SAMANLIK VE AHIR YANDI

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangının olduğu bölgede 4 ev, bir samanlık ve ahır yandı. Dumandan etkilenen 10 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler ve yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Çok sayıda iş makinesi, arazöz, itfaiye araçlarının yanı sıra sulama tankerleriyle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sütçüler Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2021-08-02 22:35:11



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