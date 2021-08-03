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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (2)

DHA

Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (2)


İÇME SUYU DEPOLARINA ZEHİR ATILDIĞI İDDİASI YALANLANDI
Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkisindeki orman yangınının ardından kentte 'Darıderesi-1 Barajı' ile içme suyu depolarına zehir atıldığı iddiası, yalanlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, "İlimiz Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından özellikle sosyal iletişim kanalları aracılığıyla 'içme suyu kaynaklı zehirlenme' olayları konusunda tamamen yalan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde içme suyu kaynaklı toplu şekilde zehirlenme vb. sağlık sorunu yaşayan hastamız bulunmamakta olup bu yönde de herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır. Ayrıca ilgili kurum ve birimler sürekli olarak içme suyu kontrolleri yapmaktadır. Vatandaşlarımızın; bilinçli olarak yapıldığı değerlendirilen bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur" dedi. 
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Isparta Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Belediyemize gün içerisinde vatandaşlarımız tarafından şehrimizin içme suyunu karşılayan kaynaklardan Darıderesi-1 Barajına ve su depolarımıza yönelik 'içme sularına zehir atılmış' şeklinde çok sayıda telefon gelmiştir. Bu hususun asılsız olduğunu ve vatandaşlarımızın bu tip söylentilere itibar etmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sütçüler Ali ÇEVİKBAŞ
2021-08-03 13:10:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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