Bakan Pakdemirli: “Sütçülerde yangın seyrimiz iyiye doğru gitmektedir, akşama daha iyi netice alabileceğimizi düşünüyorum” “Sütçüler’de 3 köy ve 2 mahallede yangın devam ediyor” “15 ev hasar gördü, hasar tespitine başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde yangınla ilgili çalışmaları yerinde takip etti. Yangının 3 köy ve 2 mahallede devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Yangın seyrimiz iyiye doğru gitmektedir. Akşam saatleri itibariyle daha iyi neticeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede etrafındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın ikinci gününde de 3 köy ve 2 mahallede devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de bugün Sütçüler ilçesine gelerek, yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Çandır köyünde çalışmaları yerinde inceledi. Havadan bölgeyi helikopterle inceleyen Bakan Pakdemirli, Çandır köyünde vatandaşları dinledi.



“6 helikopterle yangına müdahale ediliyor”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin dört bir tarafında yangınla mücadelenin sürdüğünü söyledi. Bakan Pakdemirli, “Dün Sütçüler Çandır tarafında yangın çıktı, hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Bugün de yangın yerinde çalışmaları ziyaret ederek, koordinasyon merkezimizi kurduk. Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri, 273 personelle hem orman genel müdürlüğü hem de belediyeler ve tüm kamu kurumlarından takviyelerle yangın seyrimiz iyiye doğru gitmektedir. İnşallah akşam saatleri itibariyle daha iyi neticeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.



“15 ev zarar gördü, hasar tespit çalışmalarına başlıyoruz”

Hava sıcaklığının yüksek, nemin düşük, rüzgarın da kuvvetli olduğu bir iklimin yaşandığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Isparta için de aynı durum söz konusu. Burada Çandır tarafı aslında biraz kontrol altında, ama Karamusalar, Şeyhler köyü, Selimler köyü, Yıldız mahallesi ve Bayduş mahallelerinde halen devam ediyor. Zarar gören 15 kadar hanemiz var. Onlarla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlıyoruz. Onun haricinde hem hayvan telefleri hem de tarımsal hasarlarla da ilgili yangınlar bittiğinde tespitler yapılacak. Hemen yaralarını sarma konusunda gereği yapılacak. Valimiz, milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız burada. Başta kahraman orman teşkilatımız ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da ayrı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız gerek su takviyesi gerekse ihtiyaç noktasında ormancılarımıza sürekli bir şeyler ikram etme gayreti içerisindeler. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. Bakan Pakdemirli'ye ziyaretinde TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz eşlik etti.

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