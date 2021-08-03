Kovada Gölü Milli Parkı'nda yangın

Bodrum'da bir yangın daha!

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Isparta'nın Eğirdir ilçe sınırlarında bulunan Kovada Gölü Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Isparta'nın Eğirdir ilçe sınırlarında bulunan Kovada Gölü Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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