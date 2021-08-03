Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (5)

Bodrum'da bir yangın daha!

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KOVADA MİLLİ PARKI'NDA YANGIN

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Milli Parkı´ndaki ormanlık alanda, saat 21.00 sıralarında yangın başladı. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve vatandaşlar müdahale etti. Arazinin dağlık bölümüne araçlar ulaşamadığı için iş makinelerinin yol açması bekleniyor. Yüzlerce vatandaş da dünyaca ünlü Kovada Milli Parkı´ndaki yangını söndürmek için seferber oldu. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yangını duyar duymaz olay yerine gitti.Kemal ERBEN/EĞİRDİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-08-03 23:07:28



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