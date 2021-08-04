Sütçüler’deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Çandır köyündeki yangın 3’üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler bir yandan bazı bölgelerde devam eden yangına müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü sınırlarında bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda 2 Ağustos günü başlayan orman yangını hava ve karadan yapılan müdahalelerle 3’üncü günde büyük ölçüde kontrol altına alındı. İlk gün Çandır köyü ve Camili mahallelerinde etkili olan yangın, ikinci gününde Baybuş ile Yıldız mahallelerine sıçradı. Burada bazı evler tahliye edilirken, ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına almak için büyük mücadele verdi. Yangın 3’üncü gününde 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiyenin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Baybuş ve Yıldız mahallelerinde ara ara devam ediyor. Ekipler bu mahalleler ile farklı bölgelerdeki alevlere müdahale ediyor. Bir yandan da söndürülen alanlarda soğutma çalışması gerçekleştiriliyor.

İlk tespitlere göre 15 evin zarar gördüğü Çandır köyünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

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