Isparta’da komandolar yangın bölgesinde

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde devam eden yangında söndürme çalışmalarına Eğirdir’deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli de destek sağlıyor.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız; Isparta’nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor” denildi.

Çandır köyünde ormanlık alanda Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan yangın, 3’üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde ekipler havadan ve karadan alevlere müdahalesini sürdürüyor. Söndürülen alanlarda da soğutma çalışması gerçekleştiriliyor.

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