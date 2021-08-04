Isparta Belediyesi tüm imkanlarıyla Çandır’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi tüm imkanlarıyla Çandır’da

İHA

Isparta Belediyesi tüm imkanlarıyla Çandır’da

Isparta Belediyesi, Sütçüler İlçesi Çandır Yazılı Kanyon Bölgesinde 2 Ağustos’ta başlayan orman yangınıyla birlikte bölgenin yardımına koştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın bölgesinde can siperhane çalışan personelini yalnız bırakmazken, bölge halkının da taleplerini yerine getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde çıkan yangınla birlikte, Isparta Belediyesi bölgeye itfaiye, arasöz, iş makinesi ve 200’ün üzerinde personel göndererek söndürme çalışmalarına katılıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgeye gitti ve çalışmaları yakından takip ediyor. Bölge halkı ile de yakından ilgilenen, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, bölge halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.
“Allah tüm ekiplerin kuvvetini artırsın”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, yangın bölgesinde evi zarar gören vatandaşları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Vatandaşlar, “Allah devletimize, milletimize cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Allah çalışan tüm ekiplerin kuvvetini artırsın. En büyük sevincimiz can kaybı yaşanmaması. Bir vatandaş olarak canımızla, malımızla sizin yanınızdayız, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bu birlik beraberlik oldukça bize bir şey olmaz, devletimiz daha güzelini yapar. Cumhurbaşkanımız söz verdi, sözü bizim için senet yerine geçer. Başkanım sizlerden de çok memnunuz Allah razı olsun. Dualarımızla sizin yanınızdayız” derken, yangınlara anında müdahale edildiğini ve daha büyük felaketlere yol açılmadan önlendiğini söylediler.
“Çok şükür can kaybı yaşanmadı”
Başkan Başdeğirmen de çok büyük ve zorlu bir arazide, rüzgâra karşın böylesi bir yangını durdurabilmenin kolay olmadığını ancak bunun devletin tüm imkanlarının seferber edilerek, yangının kontrol altında olduğunu belirtti. Başdeğirmen, “Çok şükür can kaybı olmadı. Yıkılan, yanan yerler yeniden yapılır. Devletimiz her zaman bizim yanımızda. Yanan evlerin yerine yenileri yapılacaktır, yanan ağaçların yerine en kısa zamanda yenileri dikilecektir. Buraları tekrar en kısa sürede yeşil olarak göreceğiz. Her türlü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız öncelikle insan diyor. Bizlerde sizin her zaman yanınızdayız.” dedi.
“2 saatte 2 tır yardım malzemesi yola çıkarıldı”
Yangın başlangıcından buyana devletin tüm kademesinin bölgede olduğunu aktaran Başdeğirmen, emeği geçen tüm kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. Isparta Belediyesi olarak bölgede yaptıkları çalışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Başdeğirmen, yangının çıkmasıyla birlikte bölgeye vatandaşların destekleriyle iki tır su, gıda, eldiven, kürek, tırmık, sağlık malzemelerinin iki saat içerisinde bölgeye sevk edildiğini aktardı. Başdeğirmen, bölgede elektrik kesintisinden dolayı iletişimin sürekliliği için yüzlerce powerbank sevk edildiğini ayrıca jeneratör ile çalışacak mobil telefon şarj doldurma makinesi temin edildiğini aktarırken, “Buraya gönderilen her türlü malzeme çok işe yaradı, bunları gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Veterinerler de sahada”
Tüm bu olumsuzluklarla mücadele ederken, bazı güzelliklerin de yaşandığını aktaran Başkan Başdeğirmen, belediyenin veteriner işleri müdürlüğünün yangının çıktığı ilk andan itibaren tüm ekipleriyle sahada çalıştığını kaydetti. “Isparta’nın misafir odasını daha güzel hale getireceğiz”
“Isparta olarak misafir odamızdı”
Yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, yangının kontrol altında olduğunu bu mücadelenin tamamen sönene kadar devam edeceğini söyledi. Milletvekili Özel, “Yangın çok hızla ilerledi. Çandır köyünde Isparta Belediyemizin, diğer tüm belediyelerimizin ve ekiplerimizin katkılarıyla evler kurtarıldı, çok büyük bir mücadele verildi. Çandır’ın diğer bölgelerinde de ekipler bütün gayretleriyle mücadele etti. Ciğerimiz yandı. Burası bizim Isparta olarak misafir odamızdı. Yurt içi, yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırladığımız, doğal güzellikleriyle harika bir yer. Burayı eskisinden daha güzel hale getirebilmek için devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek Çandır’ımızı, gözbebeğimiz, misafir odamız olan bu yeri daha güzel bir noktaya getirmek için elbirliği ile çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Sütçüler'de bu kez TIR'da başlayan yangın, ormana sıçradı
YEREL HABERLER Isparta Sütçüler'de bu kez TIR'da başlayan yangın, ...
Isparta’da komandolar yangın bölgesinde
YEREL HABERLER Isparta’da komandolar yangın bölgesinde
Sütçüler’deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Sütçüler’deki yangın büyük ölçüde kontrol altına ...
Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde kontrol altında
YEREL HABERLER Sütçüler'deki orman yangını 3'üncü günde büyük ölçüde ...
TBMM Başkanvekili Bilgiç’ten evi yanan vatandaşa: “Devlet sizsiniz, sizin beyanınız esastır”
YEREL HABERLER TBMM Başkanvekili Bilgiç’ten evi yanan vatandaşa: ...
Kovada Gölü Milli Parkı’ndaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kovada Gölü Milli Parkı’ndaki yangın söndürüldü
Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (5)
YEREL HABERLER Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (5)
Kovada Gölü Milli Parkı'nda yangın
YEREL HABERLER Kovada Gölü Milli Parkı'nda yangın
Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (4)
YEREL HABERLER Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (4)
Isparta’daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Isparta’daki Çandır köyünde söndürülen alanlar ...
Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (3)
YEREL HABERLER Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (3)
Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı 10 yaşındaki kardeşini arabada kilitli bırakıp alışverişe gitti
YEREL HABERLER Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı 10 ...
Bakan Pakdemirli: “Sütçülerde yangın seyrimiz iyiye doğru gitmektedir, akşama daha iyi netice alabileceğimizi düşünüyorum” “Sütçüler’de 3 köy ve 2 mahallede yangın devam ediyor” “15 ev hasar gördü, hasar tespitine başlıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Sütçülerde yangın seyrimiz iyiye ...
Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (2)
YEREL HABERLER Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (2)
Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde
YEREL HABERLER Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde
Isparta'da orman yangını (3)
YEREL HABERLER Isparta'da orman yangını (3)
Sütçüler’deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor
YEREL HABERLER Sütçüler’deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi ...
Ispartalılar yangın için seferber oldu
YEREL HABERLER Ispartalılar yangın için seferber oldu
Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü Sütçüler'de kozalakların yangını nasıl büyüttüğü kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle ...
Isparta’da ortalığı karıştıran iddiaya yalanlama
YEREL HABERLER Isparta’da ortalığı karıştıran iddiaya yalanlama
Isparta'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Isparta'da orman yangını (2)
Isparta Sütçüler’deki yangın büyüyor
YEREL HABERLER Isparta Sütçüler’deki yangın büyüyor
Isparta Çandır köyündeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
YEREL HABERLER Isparta Çandır köyündeki yangın yerleşim yerlerini ...
Isparta'da orman yangını
YEREL HABERLER Isparta'da orman yangını