Sütçüler’deki yangında alevler arasından kurtarılan 3 keçi tedavi edildi 35 keçisinden 11’ini bulabilen Güngören: “Keçiler çocuklarımın geçim kaynağıydı”

Isparta’ nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde yangınlar arasında kalan 3 keçi kurtarılarak, tedavi edildi. Yangında 35 keçisinden 24’ünü bulamadığını belirten Mehmet Güngören, “Bunlar benim çocuklarımın geçimiydi. Her şeyim bunlar” dedi.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde dambelen mevkiinde hayvancılık işiyle uğraşan Mehmet Güngören, alevlerin yükselmesi üzerine hayvanlarını salarak, olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra ağılına geri dönen Güngören, 35 keçiden 24’ünü bulamadı. Güngören, alevler arasında kalan ve zarar gören 3 keçisini de tedavi ettirmek için bölgede imamlık yapan Mehmet Döner’i aradı. Döner, kucağına alarak otomobiline kadar taşıdığı 3 keçiyi alarak, köy meydanındaki Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine götürdü. Ekipler, burada boynuzları ve çeşitli yerleri yanan keçileri tedavi etti.

“Çocuklarımın geçim kaynağıydı”

Hayvanların çocuklarının geçim kaynağı olduğunu belirten Mehmet Güngören, “Her şeyim bunlar. Allah belasını versin yakanların. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yangını söndürmek için çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Ciğerimin bir yüzü patladı, işten çıktım, hayvancılıkla geçimimi sağlamaya çalışıyorum. O da dağda yandı gitti” dedi.

“35 hayvanım vardı 11 tanesini buldum”

Yangının hayvanların bulunduğu mevkiye gelmesi üzerine ağılı açtığını belirten Güngören, hayvanları salıp kendisinin yangından kaçtığını söyledi. Güngören, “Kaçınca yangın önüme geçti hayvanlarımı getiremedim evime. Bugün de gittim hayvanlarımın yarısını buldum, yarısı da gitti. 35 hayvanım vardı 11 tanesini buldum. Sonu hep kayıp” diye konuştu.

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