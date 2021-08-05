Yangına müdahale ederken motosikleti çalındı

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Kemal ERBEN/ EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA Kovada Milli Parkı'nda, salı gecesi çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek için giden Murat Yıldız´ın bu sırada iş hanı önündeki motosikleti çalındı. Yıldız´ın şikayetçi üzerine polis, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Eğirdir ilçesi Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda, salı gecesi yangın çıktı. Ekipler ve yöre halkı, yangına müdahale etmek için bölgeye akın etti. Eğirdir´de yaşayan Murat Yıldız da yangın haberini aldıktan sonra 32 E 5091 plakalı motosiklete binerek, bölgeye doğru yola çıktı. İş hanı dışına motosikletini kilitleyip, bırakan Yıldız, başka araçla yangın bölgesine geçti. Yangın alanında söndürme çalışmalarına destek veren Yıldız, kontrol altına alınmasının ardından araçla motosikletinin bulunduğu iş hanına döndü. Yıldız, gece iş hanına geldiğinde motosikletinin çalındığını fark etti. Murat Yıldız, emniyete giderek şikayetçi olunca motosikletin bulunması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-08-05 12:36:41



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