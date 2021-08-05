Isparta’nın vaka sayısı bir haftada 3 kat arttı

Isparta’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir hafta içerisinde 3 kattan fazla artış göstererek 211,90’a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son haritayı açıkladı. Haritaya göre Isparta’da vaka artışı bir önceki haftaya göre 3 kattan fazla artış gösterdi. Kentte 1723 Temmuz tarihleri arasında 67,15 olarak belirlenen her 100 bin kişide görülen pozitif kişi sayısı 2430 Temmuz arasında rekor artışla 211,90’a çıktı. Isparta bu rakam ile Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen kenti oldu.

Aşı çalışmalarının devam ettiği Isparta’da bugüne kadar 249 bin 426’sı birinci, 184 bin 964’ü ikinci olmak üzere toplam 479 bin 713 doz aşı uygulandı.

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