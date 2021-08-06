Sütçüler'deki orman yangını, 4'üncü gününde (2)

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GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER YANGINA MÜDAHALEYİ SÜRDÜRÜYOR

Isparta'da Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının 4'üncü gününde hem karadan hem havadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gün boyunca 6 helikopter ve 1 uçakla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale edildi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Ukrayna'dan bugün Isparta Süleyman Demirel Havalimanı´na gelen 5 helikopter, farklı bölgelerde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için havalandı. Sütçüler Çandır bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havadan ilk kez bu akşam müdahale edildi. Yıldız Mahallesi´nde gece alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale eden gece görüşlü helikopterler, yangının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sütçüler Ali ÇEVİKBAŞ

2021-08-06 00:02:54



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