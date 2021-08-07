Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün



Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, pazartesi günü çıkan orman yangını bölgesinde, 6'ncı günde söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, bölgede 2 noktada yangının devam ettiğini söyledi. Yazılı Kanyon ve güneyinde bulunan Yıldız Mahallesi bölgesinde süren yangının sarp ve dik yamaçlarda halen sürdüğünü, havadan 3 helikopter ile müdahale edildiğini belirten Cevahirci, "Sütçüler Çandır bölgesinde çıkan ve 6 gündür devam eden yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık ancak rüzgârın etkisi ve coğrafik koşullar nedeniyle bazı bölgelerde alevlerin yükseldiğini söylemek mümkün. Bugün Yazılı Kanyon ve Yıldız Mahallesi'nin tepe noktalarında 2 ayrı yerde yangın sürüyor. Şu anda 3 helikopter ile havadan müdahale devam ediyor. Saat 16.00´dan sonra Ukrayna'dan gelen gece görüşlü 3 helikopter ile çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Bölgede orman yangının başladığı günden itibaren söndürme çalışmalarına; itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Askeri birliklerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları, arazinin dik olması nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Ekipler, alevlerin Kızıllı köyünü aşarak, Serik bölgesine ulaşmaması için mücadele ederken, iş makineleriyle de alevlerin önüne set çekilmeye çalışılıyor. DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2021-08-07 12:58:34



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