Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün (2)

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BÖLGEDE SAĞANAK BAŞLADI

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, yangının devam ettiği Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur, bölgede 6 gündür orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanları sevindirdi. Orman yangını, sarp ve dik yamaçlı alanlarda devam etmesi nedeniyle kontrol altına alınamıyordu. Bölgeye akşam saatlerinde ise Ukrayna'dan gece görüşlü 3 helikopterin getirilmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-08-07 16:12:43



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