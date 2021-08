Isparta’da 7 bin 500 çifte üzerinde ağaç tohumları bulunan nikah kalemi hediye edildi

Isparta Belediyesi, nikahlarda genç çiftlere geri dönüşüm malzemesinden hazırlanan ve içerisinde ağaç tohumları bulunan nikah imza kalemi hediye ediyor. Genç çiftler diktikleri tohumlarla çevrelerini ağaçlarla donatıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiği 2019 yılından buyana evlendirme memurluğu tarafından yeni evlenen çiftlere içerisinde ağaç tohumlarının bulunduğu ‘nikah imza kalemi’ hediye ediliyor. Bu kalemdeki tohumlar genç çiftler tarafından toprakla buluşturuluyor ve ağaca dönüşüyor. Bu projenin bugünlerde yaşanan orman yangınlarından dolayı ne kadar büyük bir önem taşıdığı ise bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinden bugüne şehirde binlerce nikah kıyılırken, çiftler bir ömür boyu mutluluk için imza attı. Isparta Belediyesi bu noktada bir projeyi ortaya koydu. Her yeni evlenen çift için tamamı geri dönüşümden oluşan nikah kalemi hazırlatıldı ve kalemde ağaç tohumları yer aldı. Bu kalemlerle imza atan çiftler ikamet ettikleri en yakın bölgede tohumları toprakla buluşturdu ve bölgelerinin yeşile dönüşmesine katkı sundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kıydığı nikahlarda bu uygulamanın ne kadar kıymetli olduğuna atıfta bulunuyor. Başkan Başdeğirmen, çiftlerden nikah törenlerinde kalemlerde bulunan tohumların dikilmesini ve çıkacak ağaca da bir ömür boyu bakmalarını istiyor.



“7 bin 500 gencimize bu kalemlerden verdik”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hafta sonunda Havva ve Yaşar Lütfi Kahraman çiftinin oğulları, gazeteci Mustafa Kahraman’ın kardeşi Hüseyin ile Seher ve Suat Çavdar çiftinin kızları Seda’nın nikahını kıydı. Başdeğirmen, genç çiftlere mutluluk dileklerini iletirken, “Biraz önce imza atmış olduğunuz kalemi sizlere hediye etmek istiyorum. Bu kalemin içerisinde ağaç tohumları var. Bu tohumları gençlerimizin yaşadıkları en yakın yerde toprakla buluşturarak, çıkacak olan fidana bir ömür boyu bakmalarını istiyorum. Bu hem kendileri hem de gelecekte çocuklarına bırakabilecekleri çok güzel bir miras olacaktır. Çocuk, ‘annem ile babamın nikahlarında diktikleri ağaç bu’ diyecekler. Bizler Isparta Belediyesi olarak yılda 2 bin 500’e yakın nikah kıyıyoruz. Kıyılan her nikahta bu kalemden gençlerimize hediye ediyoruz ve tohumları dikmelerini rica ediyoruz. 3 yıl içerisinde yaklaşık 7 bin 500 gencimize, yeni evli çiftlerimize bu kalemlerden verdik. Her birinin içerisinde yaklaşık 10 ağaç yetiştirecek kadar tohum var, bu da 75 bin fidan eder” dedi.



“Yangının çıkmasının en büyük sebeplerinden biri cam şişeler”

Başkan Başdeğirmen, son 10 gün içerisinde Türkiye’de milyonlarca ağacın yendiğini belirterek, “Bizde bu yanan ağaçlara karşı, evlenen gençlerimizle bu eksiği kapatmak için mücadele vermiş oluyoruz. Evet yanan ağaçların yanında bu sayı çok az ancak bizlerde bu katkıyı sağlamamız gerektiği inancındayız. Bizler yangın olduğunda nasıl mücadele edeceğimizi konuşuyoruz. En önemlisi yangın başlamadan tedbirimizi almaktır. Ormanlara, koruluklara bırakılan cam şişeler, yangının çıkmasının en büyük sebeplerinden. O şişeleri orada bırakmak değil, başka bir yerde bertaraf etmek devletimize, milletimize yapacağımız en büyük görev ve sevaptır. Gençlerimizden bu ağaç tohumlarını dikerek, ağaçlandırmaya katkı sağlamalarını istiyorum” diye konuştu.

Nikahlarda Isparta Belediyesi tarafından başlatılan bu uygulama ile binlerce tohum bugün genç çiftlerin yaşadıkları bölgelerde fidana dönüştü ve ülkenin yeşil örtüsünün güçlenmesine vesile olurken, bu uygulamanın bugün yaşanan orman yangınlarından dolayı ne kadar değerli olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

