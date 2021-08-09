Otomobil bahçeye uçtu, sevgilisini bırakıp kaçtı (2)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



'OLAY YERİNDEN KAÇMADIM, VİNCİ KARŞILADIM'

Merdan Y., kız arkadaşına araç kullanmayı öğretirken, viraja hızlı girmesi nedeniyle otomobili kullanan Şule E.´nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Merdan Y., "Kesinlikle alkol kullanımı veya olay yerinden kaçmak gibi bir durum yok. O an olay yerinden ayrılmamın nedeni de aracın çıkarılması için gelen vinci karşılamaktı. Aynı zamanda ambulansa kadar da kız arkadaşıma ben eşlik ettim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2021-08-09 17:34:27



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