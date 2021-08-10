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Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na Isparta’da hazırlanıyor Milli Takım Antrenörü Gamze Şen: “Hedefimiz İstiklal Marşımızı okutup, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek”

İHA

Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na Isparta’da hazırlanıyor Milli Takım Antrenörü Gamze Şen: “Hedefimiz İstiklal Marşımızı okutup, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek”

Gençler ve 23 Yaş Altı Kadın Halter Milli Takım sporcuları Finlandiya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Isparta’daki Davraz Yüksek Rakımlı Spor Merkezi'nde kampa girdi. 20 milli sporcu yaklaşık 2 ay boyunca çalışmalarını buradaki merkezde sürdürecek.
Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi, kış turizminin yanı sıra spor turizminde de önemli konuklarını ağırlıyor. Kış mevsiminde hatırı sayılır bir ziyaretçi ağırlayan Davraz geçtiğimiz yıl hizmete giren spor salonuyla sporculara yüksek rakımda kamp ve antrenman yapma imkanı sağladı. Tarihi büyük başarılarla dolu Halter Milli Takımı’nın genç sporcuları Finlandiya’da 24 Eylül3 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmak için Davraz Yüksek Rakımlı Kamp Merkezi’ni seçti. Bu seçimde Davraz ve Finlandiya’nın rakımlarının birbirine yakın olması da etkili oldu. Ay yıldızlı sporcular 2 ay boyunca günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek.

“Hedefimiz İstiklal Marşımızı okutmak”
Milli Takım Antrenörü Gamze Şen, Gençler ve U23 yaş altı Avrupa Şampiyonası kampının 1 Ağustos’ta başladığını belirterek, çalışmaların sıkı şekilde devam ettiğini söyledi. Şen, “İklim ve coğrafi konum özellikleri açısından sporcularımızın performanslarında artış yaşayacağımızı düşünüyorum. Rakımın yüksek ve oksijenli, temiz havası olması açısından inşallah kampımızın sonunda güzel derecelerle buradan ayrılmayı temenni ediyoruz. Hedefimiz 24 Eylül’de yapılacak olan gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutup, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çıkarmak olacak” dedi.
Gamze Şen, kampta genç bayanlarda 15, 23 yaş altında ise 5 sporcu ile 6 antrenörün yer aldığını ifade etti.

“Şehirden uzak olduğu için kafamızı toplayabiliyoruz”
Ankaragücü Halter Spor Kulübü ve Milli Takım sporcusu Melisa Güneş, Davraz’ın uzun süredir geldiği en iyi kamp yerlerinden biri olduğunu kaydetti. Güneş, “Burasının çok iyi etkileri oldu bize. Şehirden uzak olduğu için kafamızı toplayabiliyoruz. Hem de doğayla iç içe gibiyiz. Finlandiya’da gerçekleşecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanıyorum. 45 kiloda mücadele edeceğim” diye konuştu.

“Finlandiya ile Davraz’ın rakımı birebir aynı”
Beden Eğitimi Öğretmeni Melike Günal ise kampın güzel geçtiğini belirterek, “Burada arkadaşlarımızla birlikte Gençler ve 24 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Burada daha önce hiç kamp yapmamıştık, ilk kez yapıyoruz. Sebebi ise Finlandiya ile Davraz’ın rakımının hemen hemen birebir olması. Performansımızı bu şekilde daha çok artıracağımızı düşünüyoruz. Oranın hava şartlarıyla buranın uyumlu olacağı için antrenörlerimiz burayı uygun görmüş. Buradan çok memnun kaldık” dedi.

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