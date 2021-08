Eğirdir’de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yelken kursunu tamamlayan 235 öğrenci sertifikalarını aldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Eğirdir’de ücretsiz açılan ve 515 yaş grubundan 235 öğrencinin katılım sağladığı yaz spor okulları 1. dönem yelken kursları sona erdi. Yelken kursunu tamamlayan öğrenciler için Eğirdir Limanında bir sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Ahmet Taşdemir, Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, ilçe protokolü, çok sayıda kursiyer ve veli katıldı.

“Hedefimiz ülkemize yeni denizciler kazandırmak”

Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, bu yıl kursa başka misafirlerin de katıldığını belirterek, “Eğirdir’imizin Gölünü, havasını, suyunu, rüzgarını seven Antalya Akdeniz Yelken Kulübü yelkencileri, bizim yelkencilerimizle birlikte çalışmalarını sürdürmektedirler. Antalya Akdeniz Yelken Kulübüne Eğirdir Belediyespor Kulübünü tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kursumuza katılan yelkencilerimize gerekli olan yeni yelken terimleri, yelkenci düğümlerini, optimist sınıfı bilgileri, meteorolojik bilgiler, yön ve rüzgar adları, seyir kuralları, yelken kurallarını uygulamaları ve yüzme öğrettik. Bu bakımdan çok mutluyuz. Kısa süre içerisinde ülkemizin üç tarafının denizlerle ve göllerle kaplı olmasına karşı eksikliğini hissettiğimiz, yeni denizciler kazandırmamış olmamız bizi çok mutlu ediyor. Yelkencilerimiz bu kurs sayesinde karar verme yeteneklerinin gelişmesine, özgüvenlerinin artmasına, sosyalleşmelerinin sağlanmasına, disiplinli olmaya, yardımlaşmayı, tek başına iş başarmayı, yeteneklerinin artmasına, doğayı sevmeyi ve korumayı öğrenmelerine daha bir çok yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise, yelken sporuna dün olduğu gibi yarın da destek olacaklarını ifade etti.

“Yelken kolay bir spor değil”

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik de Eğirdir’in her türlü sportif faaliyete uygun bir yer olduğunu söyledi. Çelik, “Gölde yüzme öğrenen her bir çocuğumuz kendini ifade etme noktasında, özgüven noktasında çok ciddi şeyler kazanarak o gölde tek başına mücadele ediyor. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Kolay bir spor değil. Burada yaşayan, buraya sahip olan bu gölde bu çocuklarımızın bu sporu yapması bizler için ve veliler için çok kıymetli diye düşünüyorum. Bu tür sportif faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyorum. Bu bağlam da bizler de her türlü desteği vereceğimizi garanti ediyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından yelken kursuna katılan sporculara katılım belgesi takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

