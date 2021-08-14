Vali Seymenoğlu: “Yangın bölgesindeki zararlar karşılanacak"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki yangında zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, “Yanan evler onarılacak, sıfırdan yapılacak olan yapılacak, hayvanları zarar görenlerin zararları karşılanacak. Bundan yana kimsenin sıkıntısı olmasın” dedi.



Sütçüler ilçesi Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alanda 2 Ağustos’ta çıkan yangın hava ve karadan bir haftalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangının ilk çıktığı günden beri bölgede bulunan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Çandır köyü sakinleriyle bir toplantı yaptı. Vali Seymenoğlu geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, yangının söndürülmesinde olduğu gibi oluşan zararın giderilmesinde de elbirliği ile çalışacaklarını söyledi.

“Bundan sonra da hep yanınızda olacağız”

Yangının ilk gününden itibaren başta gönüllüler olmak üzere tüm ekiplerin alanda olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “Gönül ister ki böyle büyük afetlerle karşılaşmayalım, çok ağır bir yangın sebebiyle yılların birikimi olan doğa yandı, buna üzülmemek mümkün değil. Ne olur şöyle bir psikolojiye kapılmayın. ‘Yangın sırasında herkes buradaydı, yangın bitti kimse yok’ hepimiz yine burada olacağız. Bundan yana emin olabilirsiniz. Yanan evler onarılacak, sıfırdan yapılacak olan yapılacak, hayvanları zarar görenlerin zararları karşılanacak. Bundan yana kimsenin sıkıntısı olmasın. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın desteği bizi güçlü kılıyor”

Yangının zararlarını kenetlenerek el birliğiyle çözmeye çalıştıklarına değinen Seymenoğlu, “Vatandaşlarımız zaten elinden geldiği her türlü gayreti gösterdi. Elindeki var olan araç gereçle, yangını söndürmeye çalıştı. Bu bizi ister istemez mutlu ediyor ve güçlü kılıyor. Diyoruz ki afet istenmez Allah beterinden büyüğünden korusun. Ama tekrar yaşarsak emin olun ki yine aynı birliktelikle, aynı güçle bunun üstesinden geliriz. Ben Çandırlı vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum ne olur moralinizi bozmayın. Doğa kendini yeniler, biraz bizlerin gayretiyle biraz kendi gayretiyle doğa kendini yeniler” diye konuştu.

Zarar gören evler ziyaret edildi

Konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Seymenoğlu daha sonra beraberinde Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca ve ilgili kurum müdürleriyle yangında zarar gören evleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti bir istekleri olup olmadığını sordu. Evi zarar gören vatandaşlar Vali Seymenoğlu’na yangın sırasında yaşananları anlatarak ilk günden beri yanlarında olduğu için teşekkür ettiler. Yangının yaralarının sarılacağından emin olduklarını belirten Çandırlılar en büyük tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu söylediler.

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